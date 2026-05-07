Queda de moto na Avenida Maranhão deixa adolescente ferido em Ivaiporã
Acidente aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (7), por volta das 13h30, e deixou o motociclista com ferimentos
Um adolescente de 17 anos ficou ferido após sofrer uma queda de motocicleta no início da tarde desta quinta-feira (7 de maio), em Ivaiporã.
De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado por volta das 13h30, na Avenida Maranhão.
Ainda segundo os bombeiros, o adolescente conduzia uma Honda CG Titan 150cc quando houve a queda do veículo.
O jovem sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento após o acidente. As causas da queda não foram informadas.
