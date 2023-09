Queda de moto deixa duas pessoas feridas na PR-850 em Arapuã

Equipes do Siate/Corpo deBombeiros e Samu de Ivaiporã atenderam na manhã desta segunda-feira (25) uma ocorrência de acidente de trânsito na Rodovia PR 850, km 116, em Arapuã.

As guarnições foram acionadas por volta das 10 horas e se dirigiram para o local do acidente, nas proximidades da ponte do Rio da Bulha.

Segundo informações do capitão Iveson Baron do Corpo de Bombeiros, as vítimas tiveram ferimentos graves. Após atendimento pré-hospitalar as vítimas foram conduzidas a um hospital de Ivaiporã.

A vítima conduzida pela ambulância do Siate, um jovem de 23 anos, teve fratura fechada de fíbula e tíbia, e não teve perda de consciência, relatou o capitão Baron, que informou ainda que possível causa da queda foi estouro de pneu.

A outra vítima foi transportada pela ambulância avançada do SAMU e no momento, não há informações sobre a gravidade da lesão.

