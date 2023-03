Queda de energia afeta abastecimento de água em Grandes Rios

Da Redação

A Copel foi acionada, mas não há previsão de resolver o problema.

A Sanepar informa que, devido a uma queda de energia na região do poço principal que atende Grandes Rios, o abastecimento de água na cidade está comprometido neste domingo (5). A Copel foi acionada, mas não há previsão de resolver o problema.

A população precisa fazer uso econômico da água, priorizando o seu uso para higiene pessoal e alimentação.

Podem ficar sem água, principalmente, clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

