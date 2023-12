Queda de energia afeta abastecimento de água em 8 cidades da região

Moradores de sete municípios do Vale do Ivaí estão sem água neste fim de ano. A Sanepar informou que o problema ocorre devido a quedas de energia após o temporal registrado na sexta-feira (29) que comprometeu o abastecimento de água neste sábado (30) em Faxinal; Novo Itacolomi; Borrazopolis; Marilândia do Sul e distritos de São José e Nova Amoreira; Cruzmaltina e Distrito de Dinizopolis; Mauá da Serra; Lidianópolis; Bom Sucesso e o distrito São José, em Jandaia do Sul. Como a energia foi restabelecida durante a madrugada, os sistemas estão com o abastecimento em recuperação.

continua após publicidade

A população precisa priorizar o uso da água para alimentação e higiene pessoal, sem desperdícios. Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

continua após publicidade

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile.

Siga o TNOnline no Google News