Queda de árvore na rodovia PR-466 causa acidente no Vale do Ivaí

A queda de uma árvore causou um acidente na manhã desta quinta-feira (28) na rodovia PR-466, em Manoel Ribas, no Vale do Ivaí. Equipes da Defesa Civil foram acionadas para atender a ocorrência registrada na altura do quilometro 145, na conhecida "Curva do Chirof".

continua após publicidade

De acordo com informações, a árvore teria caído sobre a pista e um veículo GM Vectra GLS de cor prata não teria conseguido frear a tempo de evitar uma colisão. O condutor do carro não sofreu ferimentos, mas o passageiro precisou ser socorrido e foi encaminhado para atendimento médico em um hospital da região.

- LEIA MAIS: Pai com filho pequeno no colo foge de esposa com faca após discussão

continua após publicidade

A equipe da Defesa Civil de Manoel Ribas foi quem prestou atendimento ao acidente. Conforme apurações, os agentes fizeram a remoção da árvore e ainda cooperaram com a limpeza da pista afim de evitar novos acidentes.

Siga o TNOnline no Google News