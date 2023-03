Quebrando recordes: pescador pega tambaqui de 30 Kg em lago do Paraná

Da Redação

Guilherme Sebastião Oliveira com o tambaqui de 30 quilos

Começando a semana com o pé direito, um morador de Borrazópolis, no Vale do Ivaí, fisgou um tambaqui de surpreendentes 30 quilos. Guilherme Sebastião Oliveira quebrou o recorde de um outro pescador da cidade, que havia pego um peixe da mesma espécie com 27,5 quilos.

O sortudo é funcionário do Auto Posto Zequinha, um posto de combustíveis do município, e aproveitou a manhã desta segunda-feira (27) para ir até o Lago Municipal. Durante a pescaria, Guilherme conseguiu o feito impressionante e histórico.

- LEIA MAIS: Pescador pega tambaqui com quase 30 Kg em lago do Paraná

O tambaqui é maior do que o fisgado por José Agnaldo dos Anjos, conhecido como "Guina". O também morador de Borrazópolis havia pego um tambaqui de 27,5 quilos no último dia 22 de fevereiro. Até a data, o peixe havia sido o maior encontrado no Lago Municipal.

O Lago Municipal de Borrazópolis é uma obra construída durante a administração do ex-prefeito Padre Osvaldo, mas que vem recebendo melhorias no decorrer das gestões.





*Com informações Blog do Berimbau.

