Quatro pessoas morrem em acidente entre dois carros na PR-466

Quatro pessoas morreram em um grave acidente registrado na tarde deste sábado (28), na rodovia PR-466, entre os municípios de Jardim Alegre e Lidianópolis, no norte do Paraná. A colisão entre dois carros aconteceu por volta das 13 horas e chovia no momento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um Volkswagen Gol de cor branca com placas de Lidianópolis e um Chevrolet Vectra de Jardim Alegre modelo antigo azul. A batida foi registrada em um descida, próximo a cidade de Lidianópolis.

Três das vítimas estavam no Gol e morreram na hora. Elas seriam pai, mãe e filho. O motorista do Vectra também morreu no local do acidente.



Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Civil (PC) e Criminalística também foram acionados. O Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã foi acionado para recolher os corpos.

Conforme apurações do TNOnline, neste momento, a equipe dos bombeiros trabalha para retirada dos corpos que ficaram presos às ferragens.



