Quatro pessoas ficam feridas em capotamento na BR-376

Quatro pessoas ficaram feridas após um capotamento na BR-376, entre Califórnia e Marilândia do Sul na tarde deste sábado (5).

Segundo testemunhas que passavam pelo local, no momento do acidente chovia bastante, e o veículo Fiat/Uno que trafegava sentido Califórnia/Marilândia, perdeu o controle e bateu na defensa metálica.

Os três homens que estavam no carro conseguiram sair com ajuda de pessoas que pararam no local, já a quarta vítima, uma mulher, ficou encarcerada e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi chamada.