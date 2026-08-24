Quatro pessoas ficam feridas após colisão na PR-487 em Manoel Ribas

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Batida entre dois veículos aconteceu na tarde deste domingo (23), perto da ponte do Rio Jacutinga; duas vítimas tiveram ferimentos graves

Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão na PR-487, em Manoel Ribas, na tarde deste domingo (23). O acidente aconteceu por volta das 17h, próximo à ponte do Rio Jacutinga.

As vítimas, dois homens e duas mulheres, estavam em um Fiat Palio. Duas delas tiveram ferimentos graves. Todas receberam atendimento das equipes de socorro e foram encaminhadas ao Hospital de Manoel Ribas.

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A colisão também envolveu uma Chevrolet Trailblazer. Os ocupantes da camionete não tiveram ferimentos.

O atendimento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e agentes da Defesa Civil. A ocorrência também contou com a atuação do Samu.

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