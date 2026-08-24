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Quatro pessoas ficam feridas após colisão na PR-487 em Manoel Ribas

Batida entre dois veículos aconteceu na tarde deste domingo (23), perto da ponte do Rio Jacutinga; duas vítimas tiveram ferimentos graves

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Quatro pessoas ficam feridas após colisão na PR-487 em Manoel Ribas
Autor Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um Palio e uma Trailblazer - Foto: Reprodução/NH Noticias

Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão na PR-487, em Manoel Ribas, na tarde deste domingo (23). O acidente aconteceu por volta das 17h, próximo à ponte do Rio Jacutinga.

As vítimas, dois homens e duas mulheres, estavam em um Fiat Palio. Duas delas tiveram ferimentos graves. Todas receberam atendimento das equipes de socorro e foram encaminhadas ao Hospital de Manoel Ribas.

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LEIA MAIS: Homem é atacado com faca e fica gravemente ferido em Cruzmaltina

A colisão também envolveu uma Chevrolet Trailblazer. Os ocupantes da camionete não tiveram ferimentos.

O atendimento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e agentes da Defesa Civil. A ocorrência também contou com a atuação do Samu.

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