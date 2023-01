Quatro pessoas, dentre elas duas crianças, morrem em acidente no PR

Da Redação

Batida foi na altura do KM 48, quatro pessoas morreram

Um gravíssimo acidente na PR-218, no município de Guapirama tirou a vida de duas crianças e dois adultos, no município de Guapirama. O acidente segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi na altura do KM 48.

Se envolveram no acidente um Corsa, com placas de Siqueira Campos (PR), uma Kombi de Joaquim Távora (PR) e um Gol de Ibaiti.

Os dois primeiros trafegavam na pista no sentido Guapirama a Joaquim Távora, quando colidiram contra o Gol que estava no sentido contrário.

No Corsa, o motorista de 60 anos, um adolescente de 13 anos e uma criança de sete anos morreram. Uma mulher de 54 anos e uma criança de 10 anos foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Guapirama.

Já no Gol, uma jovem de 19 anos foi a óbito e o motorista de 24 anos, sem habilitação, foi encaminhado ao Pronto Socorro de Guapirama.

O motorista da Kombi não teve ferimentos e foi liberado do local.

fonte: Polícia Rodoviária estadual Acidente foi na PR-218, no município de Guapirama

* Com informações Tarobá News

