Quatro pessoas da mesma família participaram de crime, diz polícia

Quatro integrantes da mesma família são suspeitos de participar do assassinato do adolescente de 14 anos, Henrique de Souza Costa, em Lidianópolis, no Vale do Ivaí, na última quarta-feira (21) à noite. A informação é da Polícia Civil, de Ivaiporã, que deu mais detalhes sobre o crime na tarde desta quinta-feira (22) após ouvir os envolvidos. Três maiores de idade foram presos e um menor, de16 anos, apreendido.



O adolescente foi morto a facadas por volta das 23h30 dentro da própria casa no distrito de Porto Ubá. Segundo a Polícia Civil, o autor das facadas que mataram o rapaz é o menor de 16 anos.

Também teriam participado do crime a mãe do adolescente, a tia e ainda um primo do autor das facadas. Todos foram ouvidos na delegacia e os depoimentos, segundo a polícia, foram contraditórios. No entanto, a motivação apresentada para o crime seria uma rixa envolvendo uma suposta namorada do adolescente que desferiu os golpes. Há informações de que os dois já haviam tido um desentendimento na escola anteriormente.

O CRIME

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a equipe de patrulhamento de Jardim Alegre foi acionada para Porto Ubá, após informação repassada via 190 de que um menor havia sido ferido por diversos golpes de faca no interior de uma residência.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Maternidade de Ivaiporã, mas não resistiu aos ferimentos.

Na residência, em contato com a avó do adolescente, ela relatou aos policiais que quatro pessoas -dois homens e duas mulheres- passaram a danificar sua casa, arremessando várias pedras e quebrando diversos vidros das janelas.

Na sequência, uma mulher passou a agredi-la com pauladas, desferindo um golpe em seu braço direito, e ainda uma mordida em sua testa, derrubando-a no chão. As outras pessoas também partiram para agressões ao menor no interior da casa.

A avó disse ainda que uma agressora segurou os braços do menor e que um rapaz, que estava em posse de uma faca, desferiu golpes de facas no menor pelas costas.

Mesmo o adolescente ferido e caído no chão, as quatro pessoas passaram a desferir chutes, inclusive a mulher. Ela, em posse de um pedaço de cabo de enxada, desferiu pauladas no adolescente.

De posse das características dos autores, a equipe saiu em diligências pelo distrito e prendeu os suspeitos. Eles foram encaminhados à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil, juntamente com a faca utilizada no crime.

