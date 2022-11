Quatro pessoas da mesma família morrem após acidente no Paraná

Da Redação

fonte: Blog do Berimbau

Quatro pessoas da mesma família morreram em um grave acidente registrado na tarde desta quarta-feira (16), no cruzamento da PR-466 com a PR 487, em Manoel Ribas, norte do Paraná.

A colisão envolveu um caminhão, com placas de Maringá e um Volkswagen/Saveiro de Telêmaco Borba. Após a batida, o carro que transportava a família, e o caminhão foram jogados em uma ribanceira, o automóvel ficou embaixo do caminhão.

A família morreu na hora. As vítimas foram identificadas como: Junior Lima e Selma Kuhm, empresários de Telêmaco Borba, donos da Pizzaria Itália e uma menina, de aproximadamente 6 anos, e um garoto, que teria 11 anos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Ivaiporã e Manoel foram para o local, porém, o resgate das vítimas foi complicado, pois o carro ficou embaixo do caminhão.

A Polícia Militar (PM) de Manoel Ribas, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e o Instituto Médico-Legal (IML) também atenderam a ocorrência. A notícia da morte da família gerou grande comoção no município.

