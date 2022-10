Quatro cidades do Vale do Ivaí recebem Cinema na Praça em outubro

Da Redação

Muita gente curtiu as seções do Cinema na Praça em Jataizinho, na retomada do projeto

O Cinema na Praça, programa do governo do Estado retomou as exibições de seções em uma agenda que vai percorrer 50 cidades do Paraná até fevereiro de 2023. Ainda em outubro, 17 cidades receberão o Cinema na Praça, entre elas quatro cidades do Vale do Ivaí, sendo Jandaia do Sul, no dia 12; Lunardelli, no dia 13; Cambira, dia 15 e Marilândia do Sul, dia 16.

A retomada da agenda no interior começou por Jataizinho, nas margens do Rio Tibagi, com dezenas de pessoas. Os espectadores assistiram dois filmes infantis: às 19h, "O Poderoso Chefinho 2 – Negócios da Família" e, às 21h, "Os Croods 2 – Uma Nova Era". O primeiro acompanha os irmãos Tim e Ted, agora adultos e vivendo vidas separadas e o segundo leva os Croods a um paraíso que atende todas necessidades deles.

O itinerário no Interior segue até dezembro, sempre com duas sessões por cidade, e nos meses de janeiro e fevereiro vai compor as atividades do Governo do Estado no Litoral durante a temporada de verão. A primeira sessão era para ter acontecido em São Sebastião da Amoreira, na quinta-feira (6), mas foi cancelada em função das chuvas.

As sessões do programa Cinema na Praça são gratuitas. Essa é uma iniciativa do Governo do Paraná, com apoio da Renault do Brasil e da Motion Picture Association, para levar a telona a cidades com até 30 mil habitantes que não têm cinemas de rua e nem em centros comerciais.

Os filmes são exibidos em uma carreta adaptada com uma tela de cinema, que percorre o Estado e se fixa em praças ou outros locais a céu aberto, onde reúne um grande público.

CONFIRA A AGENDA DE OUTUBRO A FEVEREIRO:

INTERIOR

Bela Vista do Paraíso – 08/10

Prado Ferreira – 09/10

Jandaia do Sul – 12/10

Lunardelli – 13/10

Lidianópolis – 14/10

Cambira – 15/10

Marilândia do Sul – 16/10

Mandaguaçu – 19/10

Ourizona – 20/10

Atalaia – 21/10

Ângulo – 22/10

Colorado – 23/10

Lobato – 27/10

Itaguajé – 28/10

Jardim Olinda – 29/10

Santo Antônio do Caiuá – 30/10

São Pedro do Paraná – 31/10

Querência do Norte – 03/11

Santa Cruz de Monte Castelo – 04/11

Rondon – 05/11

Japurá – 06/11

Alto Paraíso – 10/11

São Jorge do Patrocínio – 11/11

Iporã – 12/11

Alto Piquiri – 16/11

Mariluz – 17/11

Moreira Sales – 18/11

Boa Esperança – 19/11

Goioerê – 20/11

Mamborê – 25/11

Terra Boa – 26/11

Peabiru – 27/11

Araruna – 28/11

Iretama – 01/12

Boa Ventura de São Roque – 02/12

Campina do Simão – 03/12

Laranjal – 04/12

Nova Laranjeiras – 08/12

Laranjeiras do Sul – 09/12

Candói – 10/12

Reserva do Iguaçu – 12/12

Wenceslau Braz – 14/12

Andirá – 15/12

Sertanópolis – 16/12

Primeiro de Maio – 17/12

Florestópolis – 18/12

LITORAL

Guaratuba – 05, 06, 07, 08/01

Matinhos – 12, 13, 14, 15/01

Pontal do Paraná – 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29/01

Paranaguá – 02 e 03/02

Morretes – 04 e 05/02

Antonina – 09 e 10/02

Matinhos – 11 e 12/02

