Quase meia tonelada de piranhas é removida de lago no PR

A execução de obras no lago do Parque Ambiental Jardim Botânico, de Ivaiporã, no norte do Paraná, para construção de uma ciclovia, revelou uma superpopulação de piranhas no local. A espécie, que é predadora, está sendo eliminada. A prefeitura calcula que quase meia tonelada de peixes dessa espécie tenha sido removida do lago.

Segundo o chefe do Setor de Serviços Urbanos de Ivaiporã, Flavio Maciel, após a confirmação da infestação da espécie, a prefeitura optou por esvaziar o lago. “Inicialmente íamos esvaziar o lago até a altura da obra, mas quando percebemos a situação, optamos por esvaziar completamente para eliminar a população de piranhas”, comenta.

Segundo ele, durante o processo, foram encontradas espécies de tilápia e traíras em pequena quantidade. “Foram poucos peixes das outras espécies e muitos estavam com nadadeiras ou rabos comidos pelas predadoras”, comenta.

Os peixes retirados foram destinados para o Departamento de Assistência Social aos três projetos sociais – Casa de Vivência, Renascer e Centro da Juventude. Segundo Maciel, apenas os servidores da prefeitura retiraram 250 kg de piranha do lago. A estimativa é que moradores das imediações tenham pescado cerca de 200 kg.

Maciel afirma que o esvaziamento do lago é necessário para a eliminação completa da espécie. “Vamos esvaziar o lago, aplicar cal para eliminar as ovas do lodo”, comenta.

A prefeitura não sabe explicar como a população de piranhas foi parar no lago, que não tem comunicação direta com rios. “Acreditamos que alguém de má fé tenha colocado piranhas no lago e elas se desenvolveram”, comenta.

Segundo o Departamento de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, após a retirada da ovas e finalização das obras da ciclovia, o Lago do Parque Ambiental Jardim Botânico será repovoado com cinco espécies de peixes.

O objetivo é inaugurar a ciclovia no dia 19 de novembro, quando Ivaiporã completará 60 anos. A execução da obra exigiu a interdição do espaço público por questões de segurança. Em breve, a população poderá utilizar duas pistas com mais conforto e segurança, e as crianças poderão ser estimuladas a praticar ciclismo.

