'Quase mataram meu filho', diz pai de adolescente que foi espancado em Califórnia







O pai de um adolescente de 17 anos registrou um boletim de ocorrência na manhã desta quarta-feira (1º), na delegacia de Marilândia do Sul, após o filho ser violentamente espancado por outros jovens em Califórnia. O crime, ocorrido na última segunda-feira (29), teria sido motivado por ciúmes decorrentes de uma conversa antiga entre a vítima e uma jovem. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança.

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O adolescente de 17 anos foi socorrido após o espancamento e encaminhada ao Hospital da Providência, em Apucarana. O menor permaneceu internado durante a noite devido a diversos ferimentos sofridos na região do rosto, sendo liberado para retornar para casa na manhã de terça-feira (30).

As imagens da câmera de segurança confirmam a violência do ataque. Pelo vídeo, é possível visualizar o momento em que o adolescente é cercado e agredido pelos outros três envolvidos. Ele cai no chão logo após receber um soco no rosto e permanece deitado, sem esboçar reação.

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Em relato feito ao TNOnline, o pai da vítima, Valdecir Pereira, classificou o episódio como um atentado contra a vida do filho e detalhou o histórico do desentendimento, que teria começado há cerca de um ano. “Um ano atrás uma menina conversou com meu menino, só conversaram. Resolveram bater no meu menino, isso foi uma tentativa de homicídio, até arma branca eles usaram. Um deles tirou da mão um soco inglês e botou no bolso. Diz uma testemunha que ano passado chegaram a conversar, ficou tudo certinho e, de repente, junta quatro pessoas e quase matam meu filho”, declarou.

De acordo com as informações prestadas pelo pai, o grupo agressor era composto por três indivíduos, que interceptaram a vítima quando ela se deslocava pelo município. “Queria saber que motivo tinham para matar filho, e é por causa de uma moça. O outro menino tinha largado essa menina e veio para resolver. Três bateram e outro ficou incentivando. Meu filho estava naquela hora com os colegas dele, outros dois, indo para casa de outro amigo”, explicou Valdecir.

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Após a formalização do boletim de ocorrências na Polícia Civil, a família aguarda o andamento das investigações e a identificação formal de todos os agressores que aparecem nas imagens de segurança. “Nós estamos tranquilos e queremos justiça. Vou correr atrás para punir esses meninos. Do lado deles, não sei se os pais apoiam. Mas meu filho não tem histórico nenhum. Ele é muito amigo, todo mundo gosta dele”, concluiu o pai do adolescente.





Câmera de segurança gravou agressão - Foto: Reprodução/Câmera de segurança Câmera de segurança gravou agressão - Foto: Reprodução/Câmera de segurança



