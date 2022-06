Quase 400 quilos de maconha são apreendidos pela PM de Manoel Ribas

Da Redação

A PM apreendeu 397 quilos de maconha, divididos em 33 fardos, nesta terça-feira (28)

A Polícia Militar (PM), de Manoel Ribas, apreendeu 397 quilos de maconha, divididos em 33 fardos, nesta terça-feira (28), durante patrulhamento nos trevos de acesso à cidade. Três homens que estavam em um VW/Gol preto, foram abordados, mas acabaram fugindo durante disparos de arma de fogo e abandonando o veículo nas proximidades de Pitanga, na PR-466.

Dois dos abordados, um homem, de 26 anos, e um adolescente, de 17 anos, entregaram a documentação aos policiais. O outro informou que não portava documentos.

Eles disseram à equipe que eram de Campina da Lagoa e que iriam comprar carros em Curitiba. Porém, os suspeitos acabaram entrando em contradição. No momento da abordagem, conforme a polícia, um outro VW Gol prata, com placas de Ibema, surgiu em alta velocidade pela contramão do trevo e quase atropelou os militares.

Neste momento, foram efetuados dois disparos de arma de fogo, que acertaram o pneu traseiro do lado direito, fazendo com que o veículo rodasse na pista. O motorista desceu e fugiu para o mato. Durante este momento da confusão, conforme os policiais, os três primeiros abordados fugiram com o carro sentido Pitanga.

Após pedir apoio para Destacamentos de Nova Tebas e Pitanga, o carro foi encontrado abandonado numa estrada paralela à PR-466. Ao verificar o VW Gol prata, a equipe encontrou 397 quilos de maconha. As drogas foram entregues para na delegacia, assim como os documentos dos dois primeiros abordados e outros objetos encontrados dentro dos automóveis.

Informações do Blog do Berimbau.

