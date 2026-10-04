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FESTA DA DEMOCRACIA

Quase 350 mil eleitores vão às urnas neste domingo nos municípios da região

Seis cargos estão em disputa nesse pleito: deputado estadual, deputado federal, dois senadores, governador e presidente da República

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Quase 350 mil eleitores vão às urnas neste domingo nos municípios da região
Autor Justiça Eleitoral tem tudo pronto para a votação - Foto: Cindy Santos/TNOnline

Quase 350 mil eleitores estão aptos a votar nas eleições deste domingo (4) na região. Em números exatos são 349.411 eleitores nas oito comarcas eleitorais do Vale do Ivaí mais Arapongas, que totalizam 28 municípios, onde estão instaladas 1.104 seções e 164 locais de votação.

-LEIA MAIS: Que horas começa a votação? Veja os horários de início e fim do primeiro turno

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Em todo Paraná, segundo o portal de estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são 8,6 milhões eleitores aptos a votar nas Eleições Gerais deste ano. Para cerca de 1.119.895 eleitores (13% do eleitorado), o voto é facultativo. Já o Brasil chega às Eleições 2026 com 158,7 milhões de eleitoras e eleitores aptos a votar.

Entre as oito comarcas eleitorais da região: Apucarana, Arapongas, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Marilândia do Sul, Faxinal, Grandes Rios e São João do Ivaí, os dois maiores colégios eleitorais são Apucarana, município que concentram mais de 94 mil eleitores aptos e Arapongas, que soma mais de 84 mil eleitores. O terceiro maior colégio eleitoral da região é Ivaiporã, com mais de 24 mil eleitores (ver grafo nesta página).

Em todo Paraná são 30.174 urnas eletrônicas, 2.841 de contingência e 27.333 que serão distribuídas em Seções Eleitorais de 4.841 locais de votação.

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Nestas eleições, os eleitores vão votar para seis cargos. A votação ocorre nesta ordem: deputado federal, deputado estadual, primeiro senador, segundo senador, governador e presidente da república. A inclusão de mais um candidato na ordem – nas últimas eleições gerais de 2022 o Paraná elegeu apenas um senador- pode gerar maior demora nos locais de votação. A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve os números anotados. A ‘colinha’ deve ser em papel, tendo em vista que o uso de celulares é proibido na cabine de votação.

A previsão de tempo chuvoso em boa parte do estado, incluindo na região de Apucarana também é acompanhada de perto pela Justiça Eleitoral. As condições climáticas desfavoráveis podem elevar o número de eleitores faltosos e impactar no tempo de apuração.

Neste pleito são treze candidatos à presidência, dois a menos que no pleito de 2022. São eles: Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (22), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Lula (PT), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

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Já o Paraná, registrou 1.088 candidaturas. São oito nomes na disputa para governador, um a menos que no pleito de 2022: Adriano Funileiro (PCO), Dr. Alexandre Salomão (Mobiliza), Luiz França (Missão), Requião Filho (PDT), Samuel de Mattos (PSTU), Sandro Alex (PSD), Sergio Moro (22) e Taynã Miessa (UP).

Para o Senado são nove candidatos, um a mais que em 2022: Alexandre Curi (PSD), Cristina Graeml (PSD), Deltan Dallagnol (Novo), Dr. Rosinha (PT), Filipe Barros (PL), Gleisi Hoffmann (PT), Joaquim do MLB (UP), Marcelo Marcelino (PCO) e Karen Guerreiro (Missão).

O Paraná tem, ainda, 426 candidatos para deputado federal e 617 para deputado estadual, totalizando registros de 1.088 candidaturas. As mulheres correspondem a 374 das candidaturas (34%) e 714 pertencentes ao gênero masculino (66% das candidaturas). A maioria (610, ou 56%) tem entre 40 e 59 anos.

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  • Quase 350 mil eleitores vão às urnas neste domingo nos municípios da região1 de 3
    Foto: Autor: TN Artes
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    Foto: Autor: TN Artes
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    Foto: Autor: TN Artes


ELEITORADO APTO
APUCARANA94.366
ARAPONGAS84.546
ARIRANHA2.521
ARAPUÃ3.265
BOM SUCESSO5.322
BORRAZÓPOLIS6.281
CALIFÓRNIA6.949
CAMBIRA6.448
CRUZMALTINA2.731
FAXINAL12.192
GODOY MOREIRA2.852
GRANDES RIOS4.762
IVAIPORÃ24.050
JANDAIA DO SUL16.573
JARDIM ALEGRE9.022
KALORÉ4.007
LIDIANÓPOLIS3.462
LUNARDELLI4.239
MARILÂNDIA DO SUL7.144
MARUMBI3.952
MAUÁ DA SERRA7.696
NOVO ITACOLOMI3.000
RIO BOM3.023
RIO BRANCO3.528
ROSARIO DO IVAI4.720
SABÁUDIA6.749
SÃO JOÃO DO IVAI9.064
SÃO PEDRO DO IVAI6.947
TOTAL349.411


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