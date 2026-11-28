Quase 2 mil bebês já fizeram o teste do pezinho ampliado na região de Apucarana e Arapongas desde abril, quando o serviço entrou em operação por meio de parceria entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR), Campus Jandaia do Sul. O exame, ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a 20 municípios consorciados, coloca a região entre os quatro locais do país a disponibilizar o procedimento na rede pública, ao lado de Belo Horizonte, Distrito Federal e São Paulo. A iniciativa pioneira no estado já estuda ampliar o alcance e o número de doenças detectadas .

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Enquanto o teste convencional do Estado identifica sete patologias, a versão ampliada rastreia outras 29 condições, somando 36 doenças. O foco são os Erros Inatos do Metabolismo, ligados ao processamento de aminoácidos e gorduras. O projeto começou a ser articulado há três anos e recebeu apoio dos prefeitos consorciados, sendo viabilizado com cerca de R$ 700 mil da Itaipu Binacional, com capacidade operacional de realizar até 5 mil exames anuais. Para o presidente do Cisvir e prefeito de Arapongas, Rafael Cita (PSD), a união fortalece o atendimento infantil. "É uma parceria que deu certo e ajuda a tratar a criança desde o início, caso seja necessário", afirma.

As coletas ocorrem em recém-nascidos nos hospitais da região, como o Hospital da Providência Materno Infantil, de Apucarana, a Santa Casa de Arapongas, o Hospital Juarez Barreto, de Faxinal, e unidades de Jandaia do Sul e São Pedro do Ivaí. O material segue para o Laboratório de Fenômica (LabFen) da UFPR, onde passa por análise em equipamentos de espectrometria de massas. Segundo a diretora do Cisvir, Letícia Bento, o fluxo garante atendimento após o laudo. "Quando dá alguma alteração, a equipe do ambulatório de pediatria aciona a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro onde a família do bebê mora para fazer o reteste e dar continuidade no cuidado", explica.

Para o diretor da UFPR campus Jandaia do Sul, Simão Nicolau, o projeto resulta da articulação regional. "Estamos no meio do Paraná e nem Curitiba faz esse teste, e nós estamos fazendo. Aqui, temos 18 prefeitos de cidades de porte médio e pequeno que acreditaram nisso", afirma. Ele explica que o diagnóstico evita sequelas ao permitir ajustes na dieta. "Os casos que não são tratados a tempo trazem consequências, mas quando se descobre, o tratamento é simples e a criança consegue ter uma vida normal", diz. A Secretaria Estadual de Saúde deliberou sobre o custeio estadual do exame em 2024 e 2026, mas a medida ainda não foi efetivada, mantendo a iniciativa do Vale do Ivaí como projeto piloto no Paraná.

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PROJETO PREVÊ EXPANSÃO PARA DETECTAR 53 DOENÇAS

A parceria entre UFPR de Jandaia do Sul e o Cisvir planeja estender ainda mais o alcance do teste do pezinho ampliado. A proposta prevê a aquisição de novos reagentes para elevar o rastreamento das atuais 36 para 53 doenças. Além de aumentar o número de patologias investigadas, a universidade mantém conversas com outros consórcios e entidades para viabilizar o serviço em mais regiões. Segundo o diretor do campus da UFPR, Simão Nicolau, a meta é estruturar a unidade como referência para o país. "Temos esse projeto de ajudar o Brasil a implantar o exame em vários locais e transformar a estrutura em um centro de treinamento do teste do pezinho ampliado", afirma.