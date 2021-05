‘Quando sair vou te pegar’, diz preso por bater na mulher

Continua após publicidade

Neste domingo (16), a tarde a Polícia Militar de Bom Sucesso prendeu um homem de 26 anos, acusado de bater na mulher e ainda fazer ameaças com uma faca de cozinha. A vítima ficou com vários hematomas pelo corpo e relatou que as agressões aconteceram no sábado, quando se abrigou na casa de uma amiga até chamar a polícia.

Segundo ela, o marido chegou em casa agressivo por volta das 14h, começou a chutar as paredes e portas quando tentou dar um soco em seu rosto. Ela disse que conseguiu escapar preocupada com o filho do casal, no entanto mesmo assim relata que o homem nem se importou com o risco da criança se machucar durante a briga deles. Foi nesse momento que ele correu pegar uma faca na cozinha e ela correu para a rua e se escondeu.

A PM prendeu o agressor que no trajeto da Delegacia de Jandaia do Sul, a todo momento disse que ao sair da cadeia, vai ‘pegar’ de novo a vítima.