Quadrilha rouba cabeças de gado em Borrazópolis; família é feita refém

Uma quadrilha organizada e fortemente armada realizou um assalto que durou quase sete horas, no Sítio Porto Ubá, em Borrazópolis, região Centro Norte do Paraná. A família do caseiro foi feita de refém.

Depois de render a família do funcionário e selecionar o gado, os assaltantes fugiram com 37 cabeças de gado com a marca R.D. Os animais são avaliados em aproximadamente R$ 200 mil, dentre os animais, foi levado também um touro avaliado em R$ 16 mil.

O roubo teve início por volta das 17 horas desta segunda-feira (07), quando o caseiro foi até a porteira para fechá-la, e foi surpreendido por dois indivíduos armados. Após renderem o funcionário, ele foi levado até sua residência, onde estavam a esposa e o filho. Todos foram feitos reféns e permaneceram amarrados com correntes encontradas na área de serviço do próprio sítio.

Após renderem as vítimas, cerca de outros 10 assaltantes invadiram o local, com dois caminhões, e só saíram da propriedade por volta de meia noite, levando também os celulares das vítimas. Somente na madrugada desta terça-feira (08), por volta das 2 horas, a família do caseiro conseguiu se soltar.

A propriedade rural, que pertence ao empresário e agropecuarista Ramiro Dias, fica localizada na Estrada Laranja Doce, em frente ao Acampamento da Comunidade Católica Jesus Misericordioso (CCJM).

