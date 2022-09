Quadrilha faz reféns em cooperativa e rouba defensivos agrícolas

Da Redação

O assalto foi na madrugada desta quarta-feira (28)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada desta quarta-feira (28), por volta das 3h40, pela Guarda Municipal de Cruzmaltina informando um roubo na cooperativa Cocari, onde aproximadamente 10 assaltantes teriam invadido a cooperativa, rendido e ameaçado funcionários. Todos portando armas de fogo, inclusive armas longas. O assalto teria ocorrido por volta de 1 hora, os bandidos fugiram levando diversas caixas de veneno.

No local foi feito contato com as vítimas, que relataram que alguns dos indivíduos vestiam calças com faixa refletiva na perna e que um deles comentou que estavam monitorando a cooperativa há 03 meses.

Os assaltantes entraram no local pelos fundos, vindo a render as vítimas. Depois danificaram todos os aparelhos da central de monitoramento.

Logo após, foi arrombado o portão e entraram no pátio dois carros que aguardaram até a chegada de um caminhão pequeno tipo 3/4 branco com carroceria de madeira alta preta com detalhes brancos e sem placas e um veículo GM/Astra azul escuro, que ficou com o para-choque danificado após colidir com um carro da cooperativa que estava no local.

Dentro do barracão, os bandidos obrigaram as vítimas a carregar os produtos no caminhão.

Foram levadas diversas caixas de venenos Ativum e Sphere Max, além de outros que as vítimas não souberam precisar marcas e quantidades, além de um cofre contendo documentos, motosserras, produtos veterinários e botinas.

Na fuga os assaltantes colocaram as vítimas na caçamba de um VW/Saveiro de um funcionário, e os levaram até as proximidades do bairro Primavera, onde os fizeram descer e correr para uma mata, ameaçando atirar.

Ainda roubaram o aparelho de mídia da Saveiro, bem como danificaram o aparelho de celular da vítima.

Produtos roubados

