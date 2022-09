Pumas são flagrados em três municípios da região; veja o vídeo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Três onças-pardas ou pumas concolor foram flagrados e filmados pelas câmeras do biólogo Fernando Felippe Rodrigues em áreas rurais de Apucarana, Marilândia do Sul e Mauá da Serra. As gravações foram feitas na última semana de setembro, entre os dias 12 e 16.

continua após publicidade .

De acordo com Felippe, o animal visto em Mauá da Serra já estava sendo monitorado por ele. No entanto, os outros dois são onças novas que apareceram na região. "O puma é o segundo maior felino do Brasil. Entretanto, apesar do tamanho, este é um animal que para o ser humano o risco é baixo. Quem sofre mais perigo de sofrer ataques são os animais domésticos", explica.

O biólogo dá uma dica para quem encontrar com animais selvagens na região de Apucarana. "Mesmo que ele esteja vivo ou morto, entre em contato com os órgãos ambientais ou comigo para que a gente possa ensinar técnicas e não sofrer um ataque", acrescenta.

continua após publicidade .

Veja o vídeo de Felippe: null - Vídeo por: Reprodução





CURIOSIDADES sobre as onças ou pumas

A onça-parda é um mamífero da família Felidae, nativo do continente americano. É conhecida popularmente como suçuarana, leão-baio, onça-vermelha e puma.

A onça-parda é um animal solitário e apresenta hábitos de vida noturno. Porém, embora mais raramente, durante o dia também costuma caçar.

O habitat desta espécie animal no Brasil é formado, principalmente, por cerrado, caatinga e pantanal.

O nome científico da onça-parda é puma concolor.

O animal adulto pesa entre 45 e 70 quilos.

Possuem entre 1,70 e 2,10 metros de comprimento.

As pernas traseiras são um pouco mais longas do que as dianteiras. As garras de felino são retráteis (capacidade de encolher).

A onça-parda é carnívora e se alimenta, principalmente, de pequenos mamíferos, aves e roedores de pequeno porte.

Em seu habitat natural e preservado, os animais desta espécie vivem, em média, 20 anos.

A gestação da onça-parda dura entre 82 e 96 dias.

(Fonte: Sua Pesquisa)

Siga o TNOnline no Google News