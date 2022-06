Público tenta intervir em ação da PM durante festa no Vale do Ivaí

Da Redação

Durante a ação houve tumulto, e os policiais precisaram utilizar técnicas de dispersão

Um homem foi preso e um adolescente apreendido na madrugada deste sábado, 11, em Marilândiado Sul, região do Vale do Ivaí, durante uma festa tradicional que acontece no município localizado no norte do Paraná. Segundo a Polícia Militar (PM), uma investigação apontou que eles praticavam tráfico de drogas. Durante a ação houve tumulto, e os policiais precisaram utilizar técnicas de dispersão.



Segundo o boletim de ocorrências da PM, uma equipe do Serviço de Inteligência da polícia informou que haviam pessoas suspeitas em meio ao público do show, que poderiam estar praticando o crime de tráfico de drogas.

Com as informações e características dos suspeitos, foi realizada a abordagem de uma dupla, um rapaz de 18 anos e outro de 17 anos. Durante busca pessoal ao adolescente, foram localizados três invólucros de maconha e quatro pinos de cocaína, além de dinheiro em espécie. Com o maior de idade, a PM localizou um pino de cocaína.

De acordo com a PM, no momento da abordagem cerca de quatro pessoas tentaram intervir na ação policial, sendo necessário o uso de técnicas de dispersão para preservação da segurança da equipe.

O adolescente confessou aos policiais que em sua residência, no município de Califórnia, haveriam mais entorpecentes, um simulacro de pistola e dois cartuchos deflagrados de calibre 9 mm. A equipe foi até o local e apreendeu aproximadamente 105 gramas de maconha, divididos em 9 porções, além do simulacro dos cartuchos deflagrados.

Os dois suspeitos, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Marilândia do Sul.