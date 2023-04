Publicação gera pânico e evacuação em colégio de São João do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A PM foi até o local para orientações

Uma publicação compartilhada nas redes sociais gerou pânico na manhã desta quarta-feira (12), no Colégio Estadual Arthur de Azevedo, em São João do Ivaí. A postagem afirmava que o "próximo massacre estava garantido", o que acabou gerando a evacuação da escola pelos próprios alunos.

continua após publicidade .

Conforme apurações do Canal HP, o tumulto aconteceu apenas nessa instituição de ensino, outros colégios e escolas do município tiveram aula normalmente durante todo o período. A publicação na web não apontava em qual escola o massacre aconteceria.

- LEIA MAIS: PM tranquiliza população sobre ameaças de ataques em escolas

continua após publicidade .

O comandante da Polícia Militar (PM) de São João do Ivaí, Sargento Caetano, destacou que o material que viralizou nas redes sociais têm fortes indícios de "fake news" e alerta os pais sobre como proceder com seus filhos.

"Nosso policiamento estava fazendo a patrulha na porta do colégio, quando os soldados perceberam a movimentação de alunos e resolveram conferir o que estava acontecendo. A postagem que gerou pânico foi encaminhado para o serviço de inteligência da polícia, que está investigando que é o autor que produziu o material e espalhou”, destacou.

Conforme o PM, a mensagem foi descontextualizada de outra publicação, e alguém acabou adicionando o nome da cidade de São João do Ivaí. "É importante que a sociedade denuncie as pessoas que fazem este tipo de postagem e não saiam compartilhando”, reforçou.

continua após publicidade .





Pronunciamento da direção

O diretor do Colégio Estadual Arthur de Azevedo destaca que as aulas foram dispensadas após o pânico, e que aguarda uma posição do Núcleo Regional de Educação de Ivaiporã para informar como serão os próximos dias.

Em entrevista ao Canal HP, o diretor afirmou não entender como a publicação ganhou força dentro do colégio, ao ponto de os alunos evacuarem o local por medo. Ele reforçou que o post não indicava qual instituição estaria na mira do ataque.

continua após publicidade .

"Criaram um grande alvoroço nas redes sociais e fica a dúvida se este post não partiu de algum aluno ou alunos daqui, porque houve pânico somente aqui, enquanto outros colégios e escolas as aulas aconteceram normalmente. Queremos tranquilizar os pais e pedir que ajude na segurança escolar, participando da rede segunda em casa, dialogando com os filhos e impondo limites", disse o diretor.





continua após publicidade .

Alunos estão apavorados

O repórter Herithon Paulista esteve nas dependências do Colégio Arthur de Azevedo e confirmou a informação de que a evacuação teve início com os próprios alunos. O diretor da instituição afirmou que o pânico começou com os alunos do 3º ano do EM.

Após o pronunciamento, diversos estudantes entraram em contato com a reportagem afirmando que não podem ser responsabilizados pela evacuação. Conforme os alunos, eles apenas agiram diante de uma ameaça e que estavam motivados pelo medo. "Os alunos do 3º ano ficaram indignados com a falta de educação e o sarcasmo diante da situação".





Fonte: Canal HP.

Siga o TNOnline no Google News