Próximo domingo tem a 7ª Caminhada na Natureza em Ivaiporã

Da Redação

A Prefeitura de Ivaiporã volta a realizar a Caminhada Internacional na Natureza – circuito Salto do Bulha, por meio dos Departamentos Municipais de Turismo e de Meio Ambiente, com apoio do Governo do Estado e parceiros.

A 7ª Caminhada Internacional na Natureza será realizada no domingo, dia 24 de abril, após dois anos de interrupção devido à pandemia do coronavírus (Covid-19). A concentração será no Parque Jardim Botânico, às 7 horas.

Na segunda-feira, dia 18 de abril, os diretores Departamentos Municipais de Turismo e de Meio Ambiente, Alex Fonseca e Denise Kusminski, estiveram no Salto do Bulha, com a extensionista e a estagiária do IDR-Paraná Municipal, Paula Roldão e Indianara Afonso, para fazer o reconhecimento e a poda da trilha.

“São 12 quilômetros de belezas naturais. Durante o trajeto os caminhantes passam por lavouras de milho, eucaliptos, araucárias e perobas, propriedades rurais e 4 cachoeiras – com pontos de apoio para água e carimbo”, informou Alex Fonseca.

O prefeito Carlos Gil e o vice-prefeito Marcelo Reis convidam a população do município de Ivaiporã e do Vale do Ivaí para participar da 7ª Caminhada Internacional na Natureza. “Praticar atividade física ao ar livre proporciona mais qualidade de vida, e quando se faz com a família e amigos é mais prazerosa – especialmente após as fases complicadas da pandemia do coronavírus”, afirmou Carlos Gil.

As inscrições podem ser efetuadas antecipadamente no Departamento de Turismo (3472-4600), IDR-Paraná Municipal (3472-2502), pelo site www.ecobooking.com.br ou no domingo, dia 24 de abril.

A organização da 7ª Caminhada Internacional na Natureza conta com apoio do Governo do Estado, IDR-Paraná Municipal, Ecobooking, IVV (Internationaler Volksporter Verbunden), Anda Brasil, Caminhada na Natureza Paraná, Turismo Rural (IDR-Paraná), Fatec, Campus do IFPR, Campus da UEM, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

Programação

07h00: Concentração no Parque Jardim Botânico

07h30: Saída para o Recanto Charanga

08h00: Café colonial (R$15,00)

08h30: Abertura, alongamento e início da Caminhada na Natureza

13h00: Almoço rural no Recanto do Charanga (R$25,00).

Ah! Não esqueça o cantil de água e repelente!