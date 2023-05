Provas esportivas são realizadas com sucesso em São Pedro do Ivaí

Da Redação

1º Desafio Mountain Bike de São Pedro do Ivaí

Nesta segunda-feira, 1º de maio, aconteceu a 10ª Prova Rústica Cidade Acolhedora e o 1º Desafio Mountain Bike de São Pedro do Ivaí. Com um percurso de 5 km para a corrida e 18 km para o mountain bike, os eventos contaram com a participação de centenas de pessoas que se divertiram e ainda contribuíram com a doação de alimentos não perecíveis para serem entregues a instituições de caridade.

Além disso, durante os eventos, diversos serviços foram oferecidos gratuitamente na Praça da Rodoviária para a população, reforçando o compromisso da prefeitura com a qualidade de vida da comunidade.

A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri participou das atividades e agradeceu toda a equipe que preparou tudo com muito carinho. "Foi emocionante ver a alegria das pessoas reunidas em um evento que celebrou o trabalho e homenageou todos os trabalhadores da cidade. Agradeço a todos que compareceram e participaram deste momento especial, e também a todos que colaboraram na organização e realização do evento, que trabalharam duro para garantir que tudo corresse bem".

Este foi mais um grande evento organizado pela Prefeitura de São Pedro do Ivaí, que se preocupa em oferecer à população momentos de lazer, cultura, esporte e solidariedade.

RESULTADO DA 10ª PROVA RÚSTICA

Feminino - 18 a 39 anos

1º Lugar - GEOVANA DA SILVA

2º Lugar - PATRÍCIA FELISBINO

3º Lugar - VANESSA BRANCALHÃO

4º Lugar - ALESSANDRA SALLES

5º Lugar - EMILLY SALLES

Feminino - 40 para mais

1º Lugar - SILVINHA PORTELA

2º Lugar - DEISEMARA TRACZ

3º Lugar - ANDREIA RUFINO SANTOS

Masculino - 18 a 39 anos

1º Lugar - ADRIANO FARIAS

2º Lugar - LEANDRO SOARES DA SILVA

3º Lugar - JULIO BOASKI

4º Lugar - KAUE MATINS SILVEIRO

5º Lugar - THIAGO VINICIUS

6º Lugar - LUIZ RICARDO BARBOSA

7º Lugar - DANIEL DA SILVA HONORATO

8º Lugar - CARLOS EDUARDO SILVA

9º Lugar - RAFAEL DA SILVA HONORATO

10° Lugar - RAFAEL GONÇALVES

Masculino - 40 para mais

1º Lugar - JORGE WILSON

2º Lugar - FRANCISCO LINO

3º Lugar - EWERTON DAVY DA SILVA

4º Lugar - CLAUDIVAL FERREIRA

5º Lugar - JOSÉ APARECIDO JESUS

6º Lugar - ALDAIIR DE ARAUJO

7º Lugar - JOSÉ PILISSAR

8º Lugar - AGUINALDO DA PAIXÃO

9º Lugar - WALDEMAR MENDES JUNIOR

10° Lugar - RANULFO PEREIRA

RESULTADO DO 1º DESAFIO MTB

Masculino

1° Lugar - Rogério de Oliveira

2° Lugar - Moacir Fuzetti

3° Lugar - Jonas Ribeiro

Feminino

1° Lugar - Roseli Couto

2° Lugar - Silvana Augustine

3º Lugar - Aline Cristina Leite

