Prova do PSS Jovem Aprendiz é realizada por 63 candidatos em Ivaiporã

A prova objetiva foi aplicada nas salas 31, 32 e 33 da Univale UCP – Faculdades Integradas do Vale do Ivaí

Neste domingo, dia 28 de maio, a Prefeitura de Ivaiporã realizou a prova objetiva para o PSS Jovem Aprendiz 2023, por intermédio do Departamento de Assistência Social, visando à contratação temporária de 11 jovens para ocuparem vagas de auxiliar administrativo.

continua após publicidade

Os jovens terão a chance de trabalhar em diversos setores, seguindo as diretrizes da Lei Municipal 2.790/2016, que foi atualizada pela Lei 3.873, aprovada em novembro de 2022. Essas leis visam garantir que os jovens tenham acesso a oportunidades significativas de trabalho e desenvolvimento profissional.

- LEIA MAIS: Departamento de Agricultura de Ivaiporã apresenta plano de trabalho

continua após publicidade

A prova objetiva foi aplicada nas salas 31, 32 e 33 da Univale UCP – Faculdades Integradas do Vale do Ivaí, em Ivaiporã, com a presença do presidente da Comissão PSS Jovem Aprendiz, Maicon Santos, e da diretora do Departamento de Assistência Social, Silvana Pessutti. A participação de 63 candidatos demonstra o interesse da juventude em buscar uma colocação no mercado de trabalho.

Dos 96 inscritos no processo seletivo, apenas 91 estavam aptos a realizar a prova. Infelizmente, 28 jovens não compareceram à Univale UCP no dia da aplicação. A oportunidade, que ocorre a cada 2 anos, representa uma chance valiosa para os jovens de Ivaiporã ingressarem no mercado de trabalho e adquirirem experiência profissional.

“Os jovens terão a oportunidade de ocupar vagas na Prefeitura e serão constantemente capacitados. Além disso, após 2 anos, poderão explorar outras áreas do mercado de trabalho, dependendo do empenho e dedicação no setor público”, explicou Silvana Pessutti.

continua após publicidade

Maicon Santos enfatizou que a seleção incluiu adolescentes e jovens, entre 14 e 22 anos, que concluíram ou estão cursando o ensino fundamental ou médio na rede pública municipal, estadual ou são bolsistas integrais da rede privada de ensino. Além disso, os candidatos não podem possuir vínculo empregatício ou de prestação de serviço formal ou informal e devem estar inscritos no Cadastro Único.

Igualdade

É importante ressaltar que 10% das vagas foram destinadas ao público afrodescendente e 10% para pessoas com deficiência, evidenciando o compromisso da Prefeitura de Ivaiporã com a promoção da igualdade e a inclusão social.

A realização da prova proporciona não apenas a oportunidades de emprego, mas também comprova que a Prefeitura está em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU. Trata-se da agenda global que busca promover, por exemplo, Educação de Qualidade (ODS 4), Igualdade de Gênero (ODS 5), Trabalho Decente e Crescimento Econômico (ODS 8) e Redução das Desigualdades (ODS 10). “O PSS Jovem Aprendiz é essencial para criar uma sociedade mais inclusiva, equitativa e próspera – alinhada com os ODS estabelecidos pela ONU para que homens e mulheres tenham as mesmas oportunidades e direitos”, declarou o prefeito Carlos Gil.

Siga o TNOnline no Google News