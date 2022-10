Prova do concurso da Prefeitura de Ivaiporã será no domingo, dia 23

Da Redação

Prefeitura Municipal de Ivaiporã

Serão aplicadas no próximo domingo (23), as provas do Concurso Público da Prefeitura de Ivaiporã. Para quem fará prova na manhã a abertura dos portões será às 7 horas e fechamento 7h40 – início das provas às 08 horas. Quem prova a tarde deverá ficar atento à abertura dos portões 13 horas e fechamento às 13h40 – início das provas às 14 horas. A prova objetiva terá a duração de 4 horas, incluído o tempo de marcação nas folhas de respostas.

Na sexta-feira, dia 21 de outubro, a Comissão do Concurso Público Estatutário e Emprego Público de Ivaiporã – formada por Cláudia Rech, Paulo Backes, Charles Galves, Michele Reis e Fernanda Abreu se reuniu com o prefeito em exercício, Marcelo Reis, para analisar a atuação durante a aplicação das provas. No total 6.624 inscritos farão as provas para provimento de cargos estatutário com 119 vagas para 52 áreas.

A Comissão reforça aos candidatos que as provas serão aplicadas no Ceebja, Colégio Estadual Idália Rocha, Colégio Estadual Barão do Cerro Azul, Colégio Estadual Barbosa Ferraz, Colégio Estadual Bento Mossurunga, Colégio Estadual Antônio Diniz Pereira, Escola Municipal Bento Viana, Univale UCP, Fatec, Escola Municipal Ivaiporã e Escola Municipal Carlos Lacerda.

Para saber o endereço da realização da prova objetiva, o candidato deverá acessar a Área do Candidato e imprimir o Cartão de Convocação – disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.

A identificação é de responsabilidade exclusiva do candidato, que deverá comparecer com antecedência mínima de 40 minutos do horário fixado para o fechamento do portão de acesso de realização das provas.

É necessário levar: caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente; documento original oficial de identificação com foto; e o cartão de convocação do candidato.

Antes e durante as provas a Comissão do Concurso Público Estatutário e Emprego Público não poderá ter qualquer contato com os candidatos.

Concurso

Os salários variam de R$1.212,00 a R$14.968,16 dependendo do cargo. Ivaiporã não realizava seleções semelhantes desde 2014. O concurso terá validade de 2 anos. Entre os cargos há vagas para arquiteto, gari, mecânico, médico, professor e intérprete de libras. A jornada varia de 20 a 40h semanais.

fonte: Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Ivaiporã Comissão do Concurso Público Estatutário e Emprego Público

