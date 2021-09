Protesto de caminhoneiros entra no 3º dia na PR-466; veja

Da Redação

As manifestações promovidas por caminhoneiros que teve início na quarta-feira (8) na Rodovia PR-466 em frente ao Posto Carajás em Jardim Alegre segue nesta sexta-feira (10). O protesto conta com apoio de agricultores da região.

No local mais de 200 caminhões e maquinários se encontram estacionados, nos dois lados da pista e nos pátios do posto de combustível e de empresas do parque industrial e de serviços da cidade.

Assim como nos primeiros dois dias, a manifestação é de forma pacífica. Carros pequenos, veículos de emergência e com cargas de alimentos perecíveis são liberados para passar pelas barreiras. Apenas caminhões e veículos de carga estão sendo parados

Segundo um dos representantes dos manifestantes a tendência é as manifestações sejam encerradas nesta sexta. “Eu creio que até a tardezinha deve sair alguma coisa. Agora o Chicão (representante do manifestantes no Paraná) está lá com a pauta do óleo diesel do estado do Paraná que está com 36%. Agora o Governo Federal está lá em briga com o Governo Estadual para baixar o óleo diesel”, disse.