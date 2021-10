Proteger crianças: Proerd de Ivaiporã volta à ativa; assista

Da Redação

Retomado em Ivaiporã em 23 de setembro, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) para instruir e proteger as crianças, já traz resultados positivos. Nesta semana, por exemplo, um homem de 31 anos acabou preso, suspeito de abusar sexualmente da enteada de 10 anos após ter sido denunciado através do programa.

No município, o Proerd beneficia os alunos do 5º ano da rede municipal. O crime de abuso teria acontecido diversas vezes e veio à tona com a denúncia da vítima em uma das dinâmicas. A menina fez uma cartinha pedindo socorro que foi depositada na “Caixinha do Proerd”.

Conforme explica o educador social do Proerd, policial Rodrigo Serafim, nessa caixinha, o estudante é incentivado a fazer perguntas, e também é aberto espaço para que ele possa trazer algum problema e fazer algum pedido de ajuda.

“Nosso objetivo é ensinar as crianças a tomar decisões certas e responsáveis para se manter distantes das drogas e da violência. Quando ela trouxe o problema, nós acionamos a escola e toda a rede de proteção de ajuda e todas as medidas foram tomadas. E a Polícia Civil fez o seu trabalho, de forma muito digna e muito correta”, relatou Serafim.

O Proerd havia sido interrompido na região de Ivaiporã há 9 anos, por falta de orientador social. “Até o momento, nós iniciamos o trabalho em Ivaiporã e Jardim Alegre, e existe negociação com com outros municípios da região para o ano que vem. Vamos formar mais de 300 crianças entre os dois municípios até o final do ano letivo, que estarão capacitados a dizer não as drogas e a violência”, destacou.

Para o orientador educacional o Proerd só existe pela participação da família, da comunidade escolar e da Polícia Militar que disponibiliza o policial para a atividade. “O Proerd vem para agregar e ele é junto com a sociedade. É um convenio estabelecido pela Secretária de Segurança Pública e a Secretaria de Educação do município através do Batalhão de Patrulha Escolar da PMPR”, explicou Serafim.

