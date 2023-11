Propriedade rural de Faxinal é invadida e suspeito mata boi no local

Uma propriedade rural de Faxinal, no Vale do Ivaí, foi alvo de invasão e o suspeito do crime ainda matou um boi no local. A Polícia Militar (PM) foi acionada neste domingo (26) para atender a situação. Conforme o boletim de ocorrência, a propriedade fica localizada na Estrada Bufadeira da Fonte.

continua após publicidade

O proprietário chamou a equipe policial por volta das 16 horas, no momento em que constatou que uma cabeça de gado havia sido furtada. Segundo relato da vítima, o animal foi abatido na propriedade e apenas as estranhas do boi foram deixadas para trás.

- LEIA MAIS: Cafeteria no centro de Apucarana é furtada e ladrão é preso pela PM

continua após publicidade

O horário exato da ação criminosa não foi descoberto, no entanto, o dono do sítio acredita que tenha ocorrido durante a madrugada. A vítima foi orientada e um boletim de ocorrência foi registrado.

Siga o TNOnline no Google News