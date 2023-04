Propriedade em Marumbi recebe multa por desmatamento

Da Redação

A Polícia Militar (PM) Ambiental, multou uma propriedade rural no município de Marumbi, norte do Paraná, em R$ 28 mil devido a desmatamento de vegetação nativa.

Através do atendimento de alerta do sistema MapBiomas a equipe da polícia ambiental esteve na propriedade, sendo constatado que onde deveria ter vegetação nativa, estava coberta com culturas agrícolas e solo desprovido de vegetação.

O MapBiomas Alerta é um sistema de validação e refinamento de alerta de desmatamento com imagens de alta resolução, recolhendo e organizando informações sobre autorizações de desmatamento, autuações e embargos emitidos pelos órgãos ambientais.



Através destes alertas emitidos pelo sistema MapBiomas, os Policiais Ambientais verificam in loco as informações, por meio das ações de fiscalização ambiental, reprimindo e prevenindo crimes e outras condutas lesivas ao meio ambiente, gerando a aplicação de multas, apreensões, embargos, interdições, entre outras medidas dos órgãos competentes, evitando futuras infrações ambientais.

