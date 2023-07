Propostas do Ivaiporã 2030 são realizadas pela Prefeitura 7 anos antes

A Prefeitura de Ivaiporã apresentou uma série de ações feitas pela administração municipal e ligadas ao projeto Ivaiporã 2030 do Codesi (Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Ivaiporã) nos setores Econômico, Social e Ambiental. A maior parte das propostas foi concluída pela gestão Carlos Gil e Marcelo Reis 7 anos antes do prazo indicado.

Durante 3h30, o prefeito Carlos Gil deu conhecimento das ações aos membros do Codesi, presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Ivaiporã (Acisi), Afonso Frederico, presidente da Câmara de Vereadores, Edivaldo Aparecido Montanheri (Sabão), empresários e aos representantes de instituições público-privadas.

No setor Econômico, o prefeito Carlos Gil mostrou as leis de desenvolvimento industrial do município, que possui terrenos disponíveis nos Parques Industriais I e II para empresas interessadas em investir – além e explicar a criação da Lei Municipal de Inovação e informar que será criado o Fundo Municipal de Inovação, que terá início após a inauguração da Incubadora Tecnológica.

Os incentivos para microempreendedores individuais (MEIs), como cursos gratuitos, microcrédito e orientações para compras públicas, e incentivo às pequenas agroindústrias para adotar o Selo de Inspeção Municipal (SIM) e garantir a legalização dos produtos, permitindo que possam vendam produtos em 34 municípios do Consórcio Cid Centro, também compuseram os tópicos do setores Econômico.

Divulgação das potencialidades econômicas; opções de cursos técnicos e superiores, abrangendo áreas como Saúde, Agronegócio, Engenharia e Administração; investimentos em infraestrutura, com a melhoria das vias de acesso; ampliação da rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário; e modernização do sistema de iluminação pública. Estas ações visam atrair investimentos e melhorar as condições para o desenvolvimento econômico da cidade.

Setor Social

No setor social, o prefeito Carlos Gil mostrou as melhorias nas áreas de Assistência Social, Educação, Saúde e Inclusão Social, que atendem às demandas da população. Projetos como a Casa de Vivência, o Centro da Juventude e o Renascer oferecem atividades para crianças, adolescentes, adultos e idosos, atendendo às diferentes faixas etárias da população.

No âmbito educacional, o prefeito Carlos Gil falou sobre a construção de uma escola municipal integral no Jardim Aeroporto, com capacidade para 455 alunos do pré-escolar ao 5º ano do ensino fundamental. A escola será o 1º estabelecimento municipal 100% integral de Ivaiporã e contará com 13 salas.

Além disso, estão previstas ampliações e melhorias na infraestrutura da Secretaria de Assistência Social.

No que diz respeito ao incentivo às vagas de emprego criadas, o prefeito Carlos Gil mostrou a evolução das gestões municipais:

1º lugar Carlos Gil: +856 (01/2021 a 04/2023)

2º lugar Cyro Fernandes Corrêa Junior: +717

3º lugar Carlos Gil: +592 (1ª gestão)

4º lugar Célio Pereira: +449

5º lugar Miguel Amaral: +139

O objetivo é garantir uma cidade mais justa, inclusiva e com qualidade de vida para os habitantes.

Setor Ambiental

O prefeito Carlos Gil anunciou uma série de medidas que promovem a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável do município. Dentre as ações apresentadas, destaca-se a recuperação das nascentes nas Bacias dos Rios Pindaúva e Pindauvinha; arborização urbana em avenidas, praças, jardins e escolas municipais, o que levou Ivaiporã a ser declarada uma das Cidades Árvore do Mundo pela Arbor Day Foundation e FAO/ONU.

A implementação de sistema de compostagem, saneamento básico, preservação das 2 Unidades de Conservação – Parque Natural Municipal Mata do Placídio e a Estação Ecológica Faian, que somam 92 hectares de áreas protegidas.

A separação do lixo e a educação ambiental também são prioridades. Foram distribuídos 10.000 panfletos nas residências e realizados trabalhos contínuos de conscientização ambiental com a sociedade e o sistema educacional do município. Além disso, a gestão Carlos Gil está implantando a Usina Fotovoltaica no IBC, que visa contribuir para a redução da taxa de iluminação pública.

Outro aspecto importante é a parceria com associações de catadores de materiais recicláveis, fortalecendo a coleta seletiva e promovendo a inclusão social dos trabalhadores.

2030 é 2023

O presidente da Acisi, Afonso Frederico, e o presidente do Codesi, Mauro Merigue, parabenizaram a gestão Carlos Gil e Marcelo Reis pelas obras e projetos realizados, entre 2021 e 2023 – especialmente pela visão de futuro e comprometimento com o município.

“O que havíamos proposto para 2030 está sendo feito em 2023. Quando se tem um prefeito atuante – como Carlos Gil, o Codesi fica um pouco acanhado, porque a maior parte das propostas foi feita ou está em execução. Ivaiporã está no caminho certo em todas as áreas! A educação tem crescido muito. A saúde tem melhorado bastante. E, em breve, teremos o Ambulatório Médico de Especialidades, a Delegacia Cidadã e o Parque de Exposições”, exemplificou Mauro Merigue.

“As nossas medidas têm como objetivo transformar Ivaiporã em um exemplo de cidade sustentável – alinhando o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente. Por meio de parcerias, investimentos e conscientização da população espera-se alcançar um futuro mais verde e equilibrado para o município”, afirmou Carlos Gil.

