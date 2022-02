Da Redação

Projeto 'Só para Elas' chega em distritos de Marilândia

O projeto 'Só para Elas', criado pela Secretaria de Esportes e Turismo de Marilândia do Sul, acontecerá toda sexta-feira, no salão da igreja dos distritos de São José e Nova Amoreira.

Em São José as aulas começam já nesta sexta (18) às 18h, e em Nova Amoreira, a partir do dia 25 de fevereiro, às 19h. Em Marilândia as aulas acontecem segunda-feira e quarta-feira das 18h30 às 20h na quadra de esportes Marcelo José Leonel (Zerão).

O projeto Só para Elas foi criado pela Secretaria de Esportes e Turismo com o objetivo de proporcionar o bem-estar feminino, inicialmente atendia somente a cidade, em 2022 foi aberta uma extensão para atender também os distritos e proporcionar saúde e qualidade de vida para todas as mulheres do município.

O Projeto Só Pra elas, tem aproximadamente 100 mulheres inscritas com idade entre 6 e 90 anos. Ele oferece aulas de zumba, alongamento e fortalecimento dos membros. É um projeto feito exclusivamente para mulheres, as aulas são conduzidas pela professora Elaine Miguel.

“As aulas já beneficiaram diversas mulheres de Marilândia do Sul, proporcionando a melhora na qualidade de vida de várias delas. Por isso, criamos uma extensão para atender também as mulheres dos nossos distritos, levando saúde, e também um momento de descontração e alegria.” Explicou a Diretora de Projetos Kelly Zanlorenzi.