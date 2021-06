Projeto “Mobilidade para todos” entrega 12 cadeiras de rodas

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

O Rotary Club de Ivaiporã entregou neste domingo (20), três cadeiras de rodas para o Hospital Municipal José Ortega Vasques, de Jardim Alegre. As cadeiras fazem parte do projeto “Mobilidade para todos” através da parceria do Rotary International e a Free Wheelchair Mission, uma organização sem fins lucrativos humanitária que projeta e fabrica cadeiras de rodas duráveis ​​e econômicas.

Segundo Marco Esquiçato, além de Jardim também foram entregues três cadeiras à Apae de Lidianópolis, três para o Instituto de Saúde Bom Jesus de Ivaiporã e três para o Lar São Vicente de Paulo em Grandes Rios.

Ele explica que as cadeiras chegam aos clubes e os rotarianos passam por treinamento para entender como deve ser o processo de triagem dos beneficiados e para montagem das cadeiras, que vem totalmente desmontadas.

“Após o treinamento e montagem é feito vistoria minuciosa para que as cadeiras cheguem de forma correta a cada beneficiário ou entidade”, explica Esquiçato.

Para o médico Eduardo Jobim, diretor clinico do Hospital Municipal, as cadeiras chegam em boa hora. “Momento difícil que estamos passando e vai ajudar bastante a população”. O prefeito José Roberto Furlan agradeceu a doação. “Agradecemos o Rotary International por essa doação maravilhosa para o nosso município e também o Rotary de Ivaiporã e Jardim Alegre”.

O presidente do Rotary de Jardim Alegre, Vanderley Borges agradeceu a parceria. “Toda a ajuda é bem-vinda, o nosso agradecimento ao Rotary de Ivaiporã que repassou as cadeiras ao nosso clube e doamos para o hospital”.

Ao final das entregas a secretária de saúde Silvia Bovo leu a mensagem enviada pela Free Wheelchair Mission.

“Jesus Cristo te ama, por isso você está recebendo essa cadeira de rodas. Acreditamos que esta cadeira é um presente de Deus para a sua vida. Ele te criou e te ama como filho, tal como você é. Por acreditarmos em Jesus, fomos chamados a servir uns aos outros. Oramos para que você também acredite, sirva e glorifique o nome D’Ele”.

Veja:

tnonline