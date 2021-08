Projeto “Estudante Exemplar” de Ivaiporã reconhece alunos

Da Redação

Alunos do ensino médio da Rede Estadual de Educação em Ivaiporã, a partir de agora serão premiados pelo desempenho na escola.

Além do diploma individual de “Estudante Exemplar” do respectivo ano letivo, que será outorgado pela Câmara de Vereadores, os alunos exemplares terão à garantia de estágio remunerado anual, a ser exercido no decorrer do ano letivo seguinte, nos órgãos da Administração Municipal.

Os professores dos alunos premiados, também serão homenageados mediante outorga de título de “Professor Exemplar”.

O projeto de lei foi uma iniciativa da vereadora e presidente do legislativo, Gertrudes Bernardy (MDB). Nesta segunda-feira (9), a vereadora entregou o projeto de lei, ao chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Ivaiporã, Valber Vinícius França Clarimundo, para que possa ser executado a partir deste momento.

“Com a pandemia percebemos uma grande evasão escolar e alunos que não estavam participando das aulas. O projeto de lei tem como objetivo motivar os alunos a se dedicarem mais aos estudos”, disse Gertrudes.

Serão considerados estudantes exemplares os alunos que se classificarem até o decimo lugar, segundo a média das notas alcançadas em todas as disciplinas curriculares no decorrer do ano letivo, classificando-se em primeiro lugar o aluno que obtiver a maior média das notas alcançadas.

O chefe do NRE, Valber Clarimundo destacou a iniciativa da vereadora e disse que o projeto é inovador. “Essa lei que foi aprovada vem auxiliar muito e no avanço também das nossas escolas. Este ano nós tivemos a premiação da Escola Ouro, em Ivaiporã tivemos uma escola representando e queremos que mais escolas venham a brilhar por meio desse incentivo da Câmara Municipal e da vereadora Gertrudes”, disse.

A pedagoga do NRE, Ivanice Maria Thomé Gabriel destacou que o projeto de lei contempla dois pontos importantíssimos. “O primeiro é a participação e a valorização do estudante junto com o professor pela dedicação e pelo trabalho deles. Segundo que é a premiação que sempre é bem valida junto”.

Alessandra Kuplens, também da equipe pedagógica do NRE elogiou a iniciativa da Câmara de Vereadores. “Nossas escolas precisam deste olhar para o nosso aluno, para o nosso professor, que juntos vamos construir um belo futuro”, destacou.