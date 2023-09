Projeto de pavimentação avança em São Pedro do Ivaí

As ruas da cidade e do distrito de Marisa, em São Pedro do Ivaí, estão sendo revitalizadas. O projeto contempla vários tipos de serviços. Inclusive, os materiais utilizados foram definidos conforme o fluxo de veículos e a necessidade da via.

Através de uma análise do setor de engenharia, o recape asfáltico com CBUQ está sendo utilizado nas ruas com maior movimento de veículos. Nas ruas de bairros onde a circulação é menor, sendo principalmente dos moradores, está sendo utilizado o micro revestimento, que é um material que amplia a vida útil do asfalto.

A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri explica que a manutenção de ruas acontece desde o início do mandato e, praticamente, 60% dos investimentos são com recursos próprios. Os outros 40% é uma soma de recursos dos governos estadual e federal, através dos deputados Alexandre Curi e Luísa Canziani.

“Os serviços estão acontecendo conforme o planejamento. Tem bairros em que o fluxo de veículos é pequeno e as ruas não estavam tão ruins, por isso utilizamos o micro revestimento, que é um material de manutenção que podemos reformar mais ruas ao mesmo tempo, atender mais pessoas. Este material é utilizado para melhorar as condições do pavimento e sua aplicação é mais constante. Onde está sendo aplicado o CBUQ, é aonde há mais fluxo de veículos pesados. Todo o serviço está dentro das normas de infraestrutura”, comenta a prefeita.

Regina ainda destaca que os serviços ainda não acabaram e que a empresa licitada tem obrigação de entregar o pavimento com qualidade. “Foi constatado que na Rua Rio de Janeiro, no trecho entre a Avenida Paraná e a Rua João Mendes Guimarães, o microrrevestimento asfáltico executado pela empresa está com problemas. A engenharia já notificou a empreiteira terá que refazer os serviços. Temos compromisso com o dinheiro público e sempre que constatamos irregularidades nas execuções de obras, estamos fazendo a notificação para requerer serviços de qualidade”, afirma.

Um dos bairros que receberam melhorias em toda a sua extensão é o Conjunto Morumbi. A prefeitura ressalta que o projeto ainda não acabou e que melhorias chegarão em outros bairros e regiões da cidade.

