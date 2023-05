Projeto de lei que institui piso da enfermagem é encaminhado à Câmara

Da Redação

O prefeito de Lunardelli, no norte do Paraná, Reinaldo Grola, encaminhou na manhã desta terça-feira (16) à Câmara Municipal projeto de lei que institui o piso nacional do salário dos profissionais da enfermagem. No final de 2022 o plenário do Senado Federal aprovou a Emenda Constitucional n° 127 do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Assista o vídeo abaixo:

“Na época nós tivemos uma reunião com nossos profissionais e ficou acertado que assim que assim houvesse a regulamentação da lei o Município de Lunardelli estaria implantando”, disse Grola.

Logo após a aprovação houve a suspensão da lei determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços (CNSaúde).

“Somente agora, na segunda-feira, o supremo cassou essa liminar e autorizou as Prefeituras a efetivarem o pagamento da lei. Com muito prazer e honrando o nosso compromisso estamos encaminhando o nosso projeto de lei para que possa ser aprovado e se possível implantado ainda no mês de maio”, completou grola.

