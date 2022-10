Cultura

Projeto Cinema na Praça chega em Marilândia do Sul; saiba mais

Neste domingo (16) a Rua Padre Josefinos ao lado da Secretaria de Educação vai virar cinema

Da Redação

Atualização: 13 de outubro, 2022, às 14:33

fonte: Reprodução

O programa Cinema na Praça faz parte da iniciativa do Governo do Estado para levar arte de forma gratuita para 54 municípios do Paraná