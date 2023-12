Programa Pedala Paraná oficializa ciclorrota em Rio Bom.

A Prefeitura de Rio Bom juntamente com a Secretaria do Esporte do Estado inauguraram neste domingo (17) mais uma ciclorrota do Pedala Paraná.

A primeira edição do Pedala Paraná, etapa de Rio Bom, foi realizada neste domingo (17) no município de Rio Bom.

Com uma distância de 34,6Km, elevação de 765m e com grau de dificuldade 6,44/10 a pedalada contou com a participação de ciclistas que vieram de toda a região para pedalar em Rio Bom, além de diversas pessoas que foram prestigiar, o evento foi um sucesso.

“A equipe da secretaria de esportes da prefeitura fez um bom trabalho, todos estiveram muito envolvidos, agradecemos ao Governador Ratinho Júnior que através de sua equipe da secretaria de Esportes fizeram um ótimo trabalho na prova" pontuou Moisés Andrade, prefeito de Rio Bom.

A prova definiu os três melhores tempos do circuito que faz parte da cena oficial do Estado.

Confira os três primeiros colocados:

1º - Marcelo Zap, de Apucarana;

2º - Leonardo Braz, de Marilândia do Sul;

3º - Clayton Nicaroli, dê Arapongas.

O evento foi acompanhado pelo Vice Prefeito Anizio Marcelino e o Secretário de Esportes, Lazer e Cultura do Município, Denis da Silva.

