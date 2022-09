Programa Mais Cuidado+Saúde lançado em Ivaiporã é referência nacional

Da Redação

Entre os dias 13 e 15 de setembro, equipes do Ambulatório Médico de Especialidade (AME), presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS) de Ivaiporã, Clodoaldo Fernandes dos Santos, gestores e profissionais da Atenção Primária da 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã receberam profissionais do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que vieram de São Paulo conhecer e analisar as ações desenvolvidas pelo programa Mais Cuidado + Saúde, lançado pela Prefeitura de Ivaiporã em agosto de 2021.

Na Prefeitura, a equipe foi recebida pelo prefeito em exercício Marcelo Reis. A coordenadora do projeto Saúde Redes do Hospital Alemão Oswaldo, Lissandra Andion, consultores Anderson Torreão e Karen Sarmento, e a gerente de projetos Samara Kielmann, estavam acompanhados da diretora do Departamento de Saúde, Cristiane Pantaleão, consultor de territorialização, Valdeni Ciconello Neto, e da coordenadora do AME Ivaiporã, Karen Rocha.

Lissandra Andion analisou positivamente o programa Mais Cuidado + Saúde a ponto de servir como exemplo exitoso no Brasil. “Por isso, viemos conhecer os resultados. O que mais chamou a nossa atenção foi o trabalho desenvolvido com os profissionais de saúde – colocando como centro dos cuidados o paciente”, observou Lissandra Andion.

A inspiração e a vontade de trabalhar comprovadas pela diretora do Departamento de Saúde, Cristiane Pantaleão, em prol da saúde da população, utilizando o Sistema Único de Saúde, foram enaltecidas por Lissandra Andion. “Ela [Cristiane Pantaleão] é uma profissional superimportante, reconhecida no país pelo Conasems e foi quem nos apresentou os resultados do programa Mais Cuidado + Saúde. Além disso, Cristiane Pantaleão movimenta instâncias, tais como Ministério da Saúde e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, divulgando os resultados obtidos em Ivaiporã”, contou Lissandra Andion.

Os resultados do programa Mais Cuidado + Saúde serão trabalhos pelo programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) nos Estados do Ceará e Goiás.

Orgulho

O prefeito em exercício Marcelo Reis afirmou que se trata de um grande orgulho para Ivaiporã ser referência no Brasil na área da saúde. “Desde que assumimos a gestão elegemos a saúde como uma das áreas prioritárias. Mas, devido ao caos em que se encontrava, foi necessário muito trabalho e tempo para eliminarmos a fila de espera por consultas e exames, implantar a UPA e programas, inaugurar 2 UBS e capacitar as equipes de saúde para melhor atender a população. Por isso, estou muito feliz por Ivaiporã obter ótimos resultados com o programa Mais Cuidado + Saúde”, sintetizou Marcelo Reis.

O programa Mais Cuidado + Saúde foi implantando a partir de uma parceria entre as Prefeituras e Secretarias Municipais de Saúde dos 16 municípios da 22ª Região de Saúde de Ivaiporã, CIS Ivaiporã, Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems/PR) e Conselho Regional de Secretarias Municipais de Saúde (Cresems) – com apoio da Organização Panamericana de Saúde e Ministério da Saúde.

Os objetivos do programa são realizar processos de educação permanente com as equipes da Atenção Básica dos 16 municípios da região; atender no AME; e matriciar casos de maior risco por meio da equipe multiprofissional do ambulatório em 6 linhas de cuidado (gestante, criança, diabéticos, hipertensos, saúde mental e idosos).

O processo visa o melhor atendimento à população, organizado por meio de uma comunicação permanente entre os profissionais dos municípios e do AME – localizado em Ivaiporã. Na 1ª etapa do programa, os municípios realizaram a territorialização, levantando as famílias de alto, médio e baixo risco, e conhecendo a situação de saúde da população.

Depois, foram realizadas várias capacitações para os profissionais de saúde, as quais são permanentes. E, diariamente, a equipe do AME faz encontros com as equipes dos municípios para discutir os casos dos pacientes mais graves, buscando de forma conjunta melhorar o cuidado e a saúde da população.

Especialidades

O AME Ivaiporã atende as seguintes especialidades. Gestante (médica obstetra, enfermeira com residência em obstetrícia, nutricionista, psicóloga e assistente social. Criança (médica Pediatra, Enfermeira Nutricionista, psicóloga e assistente social). Idoso (médico geriatra, enfermeira, farmacêutica e assistente Social). Diabetes (médico endocrinologista, enfermeira estomaterapeuta, nutricionista e psicóloga). Hipertensão (médico cardiologista, enfermeira, nutricionista e psicóloga). Saúde Mental (médica psiquiatra, enfermeira, psicóloga e assistente social).

O paciente é atendido na equipe de Saúde da Família do município de origem e, após avaliação e estratificação de risco, é encaminhado ao AME. Além disso, o paciente recebe um caderno com um plano de cuidado que precisa seguir para melhorar a qualidade de vida. A equipe do município de origem ajuda a acompanhar o paciente, e o auxilia no cumprimento das metas estabelecidas.

“Após a implantação do programa houve aumento de mais especialidades médicas na região – exemplo endocrinologia, e muitos pacientes tiveram melhora da qualidade de vida com a mudança de hábitos, e a participação em grupos terapêuticos nos respectivos municípios. O melhor é que o atendimento é público e de qualidade! É SUS”, declarou a coordenadora do AME Ivaiporã, Karen Rocha.

