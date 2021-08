Programa Mais Cuidado + Saúde é lançado em Ivaiporã; vídeo

Da Redação

Com a participação presencial e remota de autoridades da saúde do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Hospital Alemão Oswaldo Cruz, de conselhos nacional e regional de Secretarias de Saúde, além de prefeitos dos 16 municípios do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Ivaiporã (Cis), foi lançado nesta quinta-feira (5) em Ivaiporã, o programa Mais Cuidado + Saúde que tem como foco o fortalecimento da Rede de Atenção Primária em Saúde.

O prefeito anfitrião Luiz Carlos Gil (PSD), destacou a importância do programa regional. Segundo ele, o programa piloto vem para formatar uma nova forma de atendimento e trazer qualificação para as equipes da atenção básica da saúde. “A ideia é capacitar melhor todas as equipes e detectar possíveis falhas nos municípios. Com certeza, vai render muitos bons frutos”.

Fernando Antônio Gomes Leles, representante da OPAS, disse que a atenção primária é a melhor forma de organizar o serviço de saúde para atender as necessidades das pessoas. “É o serviço que está mais próximo das casas das pessoas. Então essa iniciativa da região para fortalecer a atenção primária, tende a trazer mais eficácia e efetividade no sistema de saúde. Uma organização que tende a potencializar também a especialidade, os hospitais, os laboratórios e a melhorar a qualidade de vida das pessoas”.

Renata Costa, diretora do Departamento da Saúde da Família, do Ministério da Saúde, lembrou que a gestão de saúde é tripartite, União, Estado e Municipal. “Que precisa estar trabalhando de maneira colaborativa para que a saúde da população seja garantida. Com esse espírito de colaboração e solidariedade de toda a 22ª Regional de Saúde vamos apoiar esse projeto, para ampliar esse acesso a população e organizar a Rede de Atenção Primária de Saúde que é a grande ordenadora do cuidado no sistema de saúde”.

A diretora de Saúde e Ivaiporã Cristiane Pantaleão, que também é vice- do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), explica que o programa foi desenvolvido pelos secretários municipais, prefeitos e servidores dos 16 municípios. “Um processo que foi iniciado há mais de dois anos, junto com a SESA, onde foram levantados os principais problemas em, considerando esses problemas, serão realizadas as capacitações. A a partir de agora deve ser criada uma parceria com o Hospital Alemão Osvaldo Cruz para atendimento por meio de telessaúde, para suprir algumas especialidades que não temos em Ivaiporã”.

Clodoaldo Fernandes presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde disse que a importância inicial são os municípios. “O foco é que a saúde seja levado com mais qualidade as casas das pessoas”.

A presidente do Cresems, Silvia Bovo destacou o apoio dos prefeitos. “Essa união vieram para fazer a diferença para darmos esse pontapé inicial para fortalecimento das equipes da atenção primária”.