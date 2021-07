Programa Lixão Zero é desenvolvido em Ivaiporã

Continua após publicidade

O prefeito de Ivaiporã Luiz Carlos Gil recebeu na quinta-feira (8), o secretário nacional de Qualidade Ambiental do Ministério de Meio Ambiente, André França, e o secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo Marcio Nunes.

O encontro aconteceu no Parque Ambiental Jardim Botânico, onde eles puderam acompanhar o desenvolvimento do programa do Governo Federal, Lixão Zero, que é realizado na cidade. Ivaiporã é um dos cinco municípios do Paraná que que foi selecionado no Programa Nacional Lixão Zero da Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana.

Foram investidos no programa até agora mais de R$ 3.9 milhões do Ministério de Meio Ambiente, para a compra de caminhões, trator de esteira e outros equipamentos de coleta, reciclagem de lixo e compostagem de resíduos orgânicos.

Conforme André França, o programa Lixão Zero tem por objetivo erradicar os lixões no pais. “Aqui em Ivaiporã por meio de um convênio, o Governo Federal investiu para a compra de veículos, máquinas e equipamentos para melhorar a coleta seletiva, a reciclagem, contribuindo assim para a destinação correta de mais de 30 mil toneladas de resíduos por ano, possibilitando a recuperação de 600 toneladas de recicláveis”.

Ainda segundo André França, com a destinação correta dos resíduos o meio ambiente é protegido, e contribui com a saúde e a qualidade de vida da população. “É um programa do Governo Federal, mas também em parceria com o Governo do Estado que encampou o programa Lixão Zero desde o momento do seu lançamento e com isso leva mais saneamento para o Paraná e outros estados do país”.

O secretário estadual Marcio Nunes destacou o trabalho que vem sendo realizado em Ivaiporã. “É uma parceria do Governo Federal, do Estado e do Município e se os três elos não estiverem muito firmes e trabalhando em conjunto a coisa não acontece. O município fez o projeto, e se não tem uma boa equipe técnica consolidada isso não teria possibilidade de acontecer. E aqui uma novidade, além dos caminhões compactadores, dos caminhões para reciclagem dos lixos, também foram entregues de equipamentos para operar o aterro”, disse Marcio Nunes.

O prefeito Carlos Gil destacou a importância do programa federal e falou da necessidade da participação da população em colaborar com a reciclagem. “Também estamos passando novas demandas para o Estado e Governo Federal, para que cada vez mais tenha menos lixo depositado no aterro e possamos reciclar mais. Gerando assim uma melhoria ambiental, e também oportunidade de emprego e renda, para catadores e para recicladores”, destacou Carlos Gil. Veja:

tnonline