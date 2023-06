Programa Jovem Aprendiz forma mais oito participantes em Ivaiporã

O objetivo do programa o objetivo é contribuir para o aprendizado dos jovens para que se tornem adultos responsáveis.

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Ivaiporã realizou a cerimônia de formatura do programa Jovem Aprendiz – turma 2021/2023 dos cursos de Auxiliar Administrativo e Bancário oferecidos pelo Executivo e pela Cooperativa de Crédito Cresol. A formatura aconteceu nas instalações do Projeto Renascer.

O programa Jovem Aprendiz, regido pela Lei 10.097/2000, tem como objetivo inserir e capacitar jovens entre 14 e 24 anos no mercado de trabalho, durante o período de 2 anos. Os jovens têm a oportunidade de ter o 1º contato com o mercado de trabalho e adquirir qualificação técnica.

Desde 2014, a Secretaria de Assistência Social de Ivaiporã tem implementado o programa, proporcionando emprego aos jovens na Prefeitura ou encaminhando-os para instituições privadas, onde são contratados com todos os direitos trabalhistas garantidos. Em 2016, a Lei 2.790/2016 instituiu oficialmente o programa de aprendizagem em Ivaiporã.

Os formandos João Victor Gomes Lourenço, Júlia Alves Fernandes, Leonardo Tavares Vila Real, Maria Rita Cardoso Santana, Nícolas Bernardino Bretschineider, Thamires Luiza Pinheiro de Oliveira Peres, Tamaris Ribeiro da Silva e Rafaela Beatriz de Medeiros Gonçalves foram parabenizados pelos secretários de Assistência Social e de Administração, Silvana Pessutti e Rodney Paiva, coordenador do programa Jovem Aprendiz, Maicon Santos, e pela vereadora Gertrudes Bernardy.

Os discursos proferidos na cerimônia destacaram a dedicação e o profissionalismo demonstrados pelos jovens. Gertrudes Bernardy afirmou que o objetivo é contribuir para o aprendizado dos jovens para que se tornem adultos responsáveis. “Acredito que os 2 anos de experiência vividos na Prefeitura serão sempre lembrados. Parabéns pela dedicação. Tenho certeza de que os pais estão orgulhosos”, afirmou Gertrudes Bernardy, que se dispôs para indicá-los a empresas.

Silvana Pessutti agradeceu ao coordenador do programa Jovem Aprendiz, Maicon Santos, pelo trabalho desenvolvido e pelo incentivo proporcionado aos jovens, além de agradecer à Prefeitura pela oportunidade oferecida aos jovens.

Em seguida, Maicon Santos ressaltou a forma como os servidores públicos acolheram os jovens, dizendo que sempre receberam muitos elogios pelo trabalho desenvolvido e pela seriedade com que assumiram as responsabilidades. “Agradeço à vereadora Gertrudes Bernardy por iniciar o programa Jovem Aprendiz, em 2014, quando era secretária de Assistência Social”, lembrou Maicon Santos.

Em nome da Prefeitura, Rodney Paiva testemunhou a dedicação dos jovens e os parabenizou pelos exemplos dados no setor público, além de reconhecer o papel dos pais, que os orientaram em casa. “Parabenizo os jovens pelo mérito alcançado no setor público. O mérito é dos jovens! A Prefeitura apenas abriu as portas”, afirmou o diretor de Administração.

