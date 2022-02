Da Redação

Programa de desfavelamento garante 75 moradias em Jandaia

A Prefeitura de Jandaia do Sul está dando andamento ao programa habitacional Vida Nova, em parceria com o Governo do Estado, que visa reduzir o número de favelas no Paraná. São 75 casas em fase de construção que serão destinadas gratuitamente às famílias carentes que moram na Vila Santo Antônio. As obras começaram no terceiro trimestre do ano passado e devem ser concluídas até fevereiro do ano que vem, com investimento de R$ 5,9 milhões de recursos estaduais.

De acordo com o prefeito, Lauro Júnior, o município acompanha as obras de perto com expectativa. “São 75 casas que estão sendo construídas. As paredes já estão levantadas, falta a infraestrutura de asfalto que será iniciada nos próximos meses. O projeto de desfavelamento vai tirar 75 famílias da Vila Santo Antônio e colocá-las no projeto Vida Nova, possibilitando mais qualidade de vida a essas pessoas”, afirma o prefeito. As casas são construídas em um lote de terras cedido pelo município ao lado do Jardim Esteves, bem próximo ao centro da cidade. Como se trata de pessoas em situação de vulnerabilidade social, os imóveis serão repassados gratuitamente.

DIAGNÓSTICO

O projeto-piloto do Vida Nova foi lançado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior no final de novembro de 2019. O objetivo inicial era atender 2,5 mil famílias por ano em todo o estado até 2022, mas a pandemia da Covid-19 atrasou o andamento do programa.

A implantação começou com o diagnóstico das famílias de Jandaia do Sul e o mapeamento da área onde vivem, a fim de identificar quais políticas públicas são mais necessárias e se as pessoas precisam de um atendimento específico nas áreas de saúde, educação, assistência social ou segurança, por exemplo.

Além de ofertar mais qualidade de vida as, o programa também visa sanar questões ambientais. A Vila Santo Antônio está localizada em uma área de preservação ambiental, próximo à nascente do rio Marumbi, que abastece Jandaia do Sul. Após a desocupação das residências, o local passará por um processo de revitalização. A intervenção prevê a demolição das estruturas existentes, limpeza e implantação de um parque.

Por Cindy Santos