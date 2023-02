Programa Centro Novo de Ivaiporã executa serviços de paisagismo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Departamento de Meio Ambiente dá continuidade trabalho de paisagismo na Avenida Brasil, onde a Prefeitura de Ivaiporã executa obras de revitalização visando transformar a via pública em um Centro Novo e cumprir as boas práticas ambientais relacionadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) referente às Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11), Ação Contra a Mudança Global do Clima (ODS 13) e Vida Terrestre (ODS 15).

continua após publicidade .

O plantio de Ipê-branco, Ipê-amarelo, Ipê-rosa, Extremosa, Quaresmeira e Pata-de-Vaca e de Pata-de-Elefante é feito de maneira alternada entre as quadras da Avenida Brasil e compreende a etapa final do paisagismo – parte importante da revitalização. As equipes do Departamento de Meio Ambiente plantaram 92 árvores.

LEIA MAIS: Preços das hortaliças disparam por conta do excesso de chuva

continua após publicidade .

Segundo a diretora do Departamento de Meio Ambiente, Denise Kusminski, a variedade de Ipês deixará Ivaiporã mais florida e colorida. Nesta quarta-feira, dia 22 de fevereiro, foram plantados mais 20 Ipês-brancos.

“É muito importante associar obras públicas ao processo de sustentabilidade. Mas sem a colaboração da população torna-se difícil o nosso trabalho. Infelizmente, algumas mudas de Cyca e Pata-de-Elefante, plantadas há 15 dias, foram furtadas. Por isso, é preciso ter bom-senso. Trata-se de investimentos públicos voltados à população”, desabafou Denise Kusminski. A Prefeitura tem 18 mil espécies de mudas no Viveiro Municipal, onde a população pode escolher conforme o objetivo desejado.

Um dos objetivos da Prefeitura é instalar pergolado com trepadeira nos bancos públicos e floreiras ao longo da Avenida Brasil. A sugestão foi dada pela diretora do Departamento de Cultura, Luciane Baggio.

continua após publicidade .

Estímulo ao comércio

A empresária Mariana Bilk observou que é a 1ª vez que a Avenida Brasil passa por um processo de revitalização. “Tenho certeza que a estética será valorizada e o Centro Novo se tornará moderno. Antes, a Avenida Brasil era muito escura. Há 28 anos, eu não via o céu e nem as fachadas das lojas – sem mencionar o perigo que algumas árvores representavam para veículos e pedestres. Agora, vejo que o céu é lindo e o restaurante tem mais luz natural”, compartilhou Mariana Bilk antecipando que a obra no Centro Novo estimulou a elaboração de um projeto para mudar a fachada do restaurante e torná-la mais moderna.

Siga o TNOnline no Google News