Programa Casa Fácil deve atender mais de 30 famílias de Faxinal

Cerca de 33 famílias do Jardim Pinguim, de Faxinal, devem ser contempladas pelo programa Casa Fácil - Vida Nova, programa habitacional voltado para atender famílias em situação de vulnerabilidade social. As pessoas que podem ser contempladas participaram, na tarde de segunda-feira (14), de uma consulta pública com a equipe técnica da Cohapar.

Estavam presentes a chefe do Escritório Regional da Cohapar, Elisângela Costa de Araújo; técnicos da Cohapar; Defensoria Pública do Estado, Assistentes Sociais; autoridades municipais; assessor técnico jurídico do município, Francisco Alfredo Ferreira, o Ral; os vereadores, Sueder Martins e Ozias Marcelino. Por estar em viagem agendada, o prefeito Ylson Álvaro Cantagallo não pode estar presente.

“Estamos na fase de preparação desde do ano passado, quando iniciamos contato com essas famílias para saber quem são as pessoas que estão realmente morando nesta localidade. É importante ressaltar que em primeiro momento esse projeto é para as famílias que moram no jardim Pinguim”, relatou a chefe da Regional da Cohapar de Apucarana, Elisângela Araújo.



Entre os temas abordados na Consulta Pública, os técnicos da Cohapar apresentaram aos moradores a área onde as casas serão construídas, prazos estimados para construção e conclusão das unidades habitacionais, além de protótipos de projetos arquitetônicos das casas. Foi destacado ainda que essa foi a primeira de muitas reuniões que irão acontecer para o fechamento da demanda, ou seja, aguardar a formalização do contrato entre o BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Cohapar para dar início à construção das unidades habitacionais no município.

