Programa Banco do Empreendedor bate recordes em Cambira

Continua após publicidade

Na última sexta-feira (28), o prefeito do município de Cambira, Toledo, e seu vice, Fabinho da Ambulância, acompanhados da secretária da Assistência Social, Vanessa Marques, estiveram na Agência do Trabalhador do município. O objetivo do encontro era para falar sobre o Microcrédito Fácil, onde foram feitas mais de 34 operações na cidade.

Até sexta, já havia sido liberado mais de R$ 223 mil, uma parceria entre Prefeitura do município e a Fomento Paraná, instituição do Governo do Estado que apoia os micros e pequenos empreendedores, seja na implantação, ampliação ou melhoria de suas atividades.



O Microcrédito Fácil é a linha ideal para empreendedores informais, MEIs ou microempresas, e é destinada a quem tem um faturamento de até R$ 360.000,00 ao ano, para obter capital de giro ou para investir na implantação, manutenção ou ampliação do seu negócio.

O crédito pode ser solicitado por meio de um agente de crédito, vinculado com a Fomento Paraná no município.

Condições de Crédito: PESSOA FÍSICA, MEI e MICROEMPRESA com carência de 3 meses à 36 meses. Procure a Sala do Empreendedor para maiores informações.

Sala do Empreendedor:

Atendimentos de Janeiro a Maio: 290 atendimentos realizados para os Microempreendedores.

Principais serviços realizados:

•Formalização gratuita e simplificada;

•Obtenção de CNPJ;

•Emissão de Certificado do MEI;

•Alteração gratuita dos dados do MEI e baixa;

•Emissão e Impressão de boleto INSS (DAS);

•Solicitação e emissão de nota fiscal eletrônica – mercadorias;

•Solicitação e emissão de nota fiscal eletrônica – serviços;

•Declaração anual do SIMEI;

•Orientação ao microcrédito.

Em Cambira a Fomento Paraná está presente com parceria através da Agência do Trabalhador, situado na Rua Argentina, 110 – Centro.

Maiores informações no telefone (43) 3436-1241 e/ou WhatsApp (43) 99837-6700 das 08h00 às 12h00 – 13h30 às 17h30.