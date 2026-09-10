Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
TREINAMENTO

Profissionais da rede municipal aprendem técnicas de primeiros socorros em Rio Bom

Capacitação reuniu 85 profissionais e abordou procedimentos para casos de engasgo, convulsão, quedas, incêndios e evacuação de alunos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Profissionais da rede municipal aprendem técnicas de primeiros socorros em Rio Bom
Autor Foto: Divulgação/ Prefeitura de Rio Bom

Professores e funcionários da rede municipal de ensino de Rio Bom participaram, na terça-feira (8), de uma capacitação sobre primeiros socorros e procedimentos de emergência no ambiente escolar. O treinamento reuniu 85 profissionais de três unidades de ensino e do setor de transporte escolar.

A formação abordou situações que podem ocorrer no dia a dia das escolas, como engasgos, convulsões e quedas, além de orientações sobre combate a princípios de incêndio e procedimentos para a evacuação dos alunos em situações de emergência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Motorista capota carro comprado há uma semana e escapa quase ileso em Arapongas

As atividades foram realizadas em dois períodos. Pela manhã, participaram profissionais da Escola Municipal Monteiro Lobato e da Escola do Campo Carmela Dutra. À tarde, o treinamento foi realizado com os funcionários do CMEI João Paulo II.

Segundo o secretário de Educação de Rio Bom, Claudius Salomão Souto, a capacitação vai além do cumprimento da legislação e busca preparar os profissionais para situações em que uma resposta rápida pode fazer diferença.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É uma capacitação que, além de cumprir a legislação federal e municipal, oferece aos profissionais condições de prestar pronto atendimento a crianças e bebês em caso de emergência, contribuindo para maior segurança dos estudantes, bem como para a tranquilidade dos pais”, afirmou.

A chamada Lei Lucas tornou obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários de estabelecimentos de ensino. A legislação recebeu esse nome em referência a Lucas Begalli Zamora, de 10 anos, que morreu em 2017 após se engasgar durante uma excursão escolar.

Em Rio Bom, o treinamento também incluiu orientações relacionadas à prevenção e à resposta a incêndios, com procedimentos para retirada segura dos estudantes das unidades escolares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o secretário, ter profissionais preparados para reconhecer e agir diante de uma emergência é uma medida que pode contribuir para reduzir riscos dentro das escolas.

“A formação foi focada em primeiros socorros básicos para situações de engasgo, convulsão e quedas, além de contemplar o combate a princípio de incêndios e a evacuação dos alunos das escolas em caso de emergência”, explicou Claudius.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
capacitação EDUCAÇÃO emergências primeiros socorros Rio Bom
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV