Professores de S. João do Ivaí participam de seminário

Representantes da secretaria de Educação de São João do Ivaí participaram na tarde de terça-feira (15), no Teatro Guaíra, em Curitiba, do Seminário de Cooperação Pedagógica, promovido pela secretaria de estado da Educação e do Esporte.

A abertura do evento aconteceu com presença do secretário de Educação, Renato Feder, e do vice-governador, Darci Piana. Os municípios que aderiram ao Programa Educa Juntos em 2021 receberam uma placa de reconhecimento e agradecimento por parte do Governo do Estado.

As coordenadoras pedagógicas, Zita Rodrigues e Regiane Abreu, e a diretora do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Vovó Bárbara, receberam a placa das mãos do chefe do Núcleo Regional de Educação de Ivaiporã, Valber Vinicius França Clarimundo.

Elas compareceram no evento representando a prefeita Carla Emerenciano e a secretária municipal de Educação, Daiene Bueno.

O Programa Educa Juntos é uma parceria entre o Governo do Estado do Paraná e as Prefeituras Municipais, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed) e das Secretarias Municipais de Educação (SME), respectivamente, que tem como objetivos ampliar o suporte técnico e pedagógico aos municípios, bem como promover ações colaborativas na educação, a fim de contribuir para melhoria da qualidade da oferta do ensino a todos os estudantes das redes públicas de ensino do Paraná.

“Nosso município está desenvolvendo inúmeras ações na infraestrutura das escolas e também em todo o sistema pedagógico, além das capacitações. Este programa veio para somar com o nosso objetivo de qualificar nossos alunos para um futuro brilhante, onde queremos que eles possam ter sempre o melhor atendimento e aprendizado”, assinala a prefeita, Carla Emerenciano, que ficou muito contente com o reconhecimento.

Na terça, os participantes ouviram palestra sobre a retomada das aprendizagens no cenário causado pela pandemia da Covid-19. Na quarta-feira (16) mais duas palestras, com temas: “Os desafios da retomada do processo de ensino-aprendizagem do diagnóstico as possibilidades de intervenção na Língua Portuguesa” e “Os desafios da retomada do processo de ensino-aprendizagem: do diagnóstico as possibilidades de intervenção na matemática”.